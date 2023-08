Au Royaume-Uni, une caserne flottante pour accueillir les demandeurs d'asile divise ONG et habitants

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

La péniche Bibby Stockholm, amarrée dans le port de Portland, dans le Dorset, devrait accueillir 500 demandeurs d'asile. Les ONG de défense des droits des migrants dénoncent un projet "inhumain", avec des conditions similaires à la prison.

Cette semaine au Royaume-Uni, les premiers demandeurs d’asile pourraient arriver à bord du Bibby Stockholm, une barge-caserne au large de Portland, dans le sud-ouest de l’Angleterre, censée remplacer les hôtels financés par le contribuable.

Le Bibby Stockholm ressemble à un gros bloc d’appartements, sur trois étages, qui flotte mais ne possède pas de moteurs. Il est stationné depuis quelques semaines dans le port de Portland, une presqu’île en bord de Manche et les 222 chambres du Bibby Stockholm doivent accueillir un peu plus de 500 demandeurs d’asile, tous des hommes, pour une durée estimée d’un an et demi.

L’arrivée des demandeurs d’asile est sans cesse repoussée

Ces demandeurs d’asile devaient arriver il y a deux mois, mais leur "emménagement" ne cesse d’être repoussé. En juin : les travaux de remise en état prennent du retard. Fin juillet, des élus locaux pointent le manque de gilets de sauvetage à bord… Et, cette semaine, ce sont les inspecteurs-pompiers qui dénoncent un risque trop élevé d’incendies et de surpopulation à bord. Ils parlent même d’un piège mortel, d’un potentiel nouveau Grenfell – du nom de cette tour vétuste de Londres qui avait pris feu en 2017. Résultat : toujours pas de date précise pour l’arrivée des demandeurs d’asile sur le Bibby Stockholm…

En plus des questions de sécurité, les ONG de défense des droits des migrants dénoncent un projet "inhumain", avec des conditions similaires à la prison, sans possibilité d’intégration à la société britannique. Quant aux habitants, ils s’opposent à l’arrivée de migrants chez eux et critiquent un manque de concertation. Le gouvernement rejette toute accusation d’insalubrité et rappelle que la barge a déjà été utilisée pour loger des migrants, par exemple en Allemagne dans les années 1990.

Le gouvernement n’entend pas faire marche arrière

Le gouvernement évidemment ne recule pas, car c’est l’un des piliers de sa politique. Ainsi, en début d’année, Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, faisait une liste de ses priorités… Parmi elles : faire baisser les traversées de la Manche et de manière générale les arrivées de migrants. En hébergeant les demandeurs d’asile sur des barges, dans des conditions difficiles, le gouvernement espère dissuader les candidats. D’ailleurs le Bibby Stockholm ce n’est qu’un hébergement : des casernes militaires ont aussi été réquisitionnées pour le même usage.

Il s’agit aussi de faire des économies : près d’un tiers de l’aide internationale britannique est dépensé dans le pays, en partie pour payer l’hébergement des demandeurs d’asile. Pour l’instant le gouvernement n’avance pas de chiffres sur les économies réalisées en remplaçant les hôtels par des barges.