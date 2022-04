Au Mali, l'armée soupçonnée d'un massacre de masse

Le massacre a été perpétré à Moura, dans le delta du fleuve Niger. Ce dimanche 27 mars, c'est jour de marché aux bestiaux à Moura. Dans ce village qui depuis 2016 vit sous la coupe de jihadistes liés à Al Qaïda, les islamistes sont nombreux, ils viennent de toute la zone acheter à manger ou revendre du bétail saisi aux éleveurs.



En fin de matinée, tout bascule : au moins deux hélicoptères atterrissent près du marché, des militaires en descendent, échanges de tir avec des jihadistes qui très vite se fondent dans la foule. D'autres soldats arrivent, le village est bouclé, impossible d'en sortir. Les horreurs commencent. Les hommes sont triés en différents groupes, exécutés par balles avant d'être jetés dans des fosses communes, où les corps sont parfois brûlés. L'indicible va durer cinq jours.

#Mali: @HRW investigations revealed that over the course of several days in late March, Malian army forces and foreign soldiers – identified by several sources as Russians – executed in small groups several hundred people who had been rounded up in Moura. https://t.co/LJ4uyChZnT