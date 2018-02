Le monde de Marie. Le groupe PepsiCo veut lancer des chips molles pour femmes

Un géant américain de l'agro-alimentaire vient de lancer des chips pour femmes (Image d'illustration) (MAXPPP)

Ce n'est pas une plaisanterie. On parle bien de chips pour femmes. Cela devait bien arriver un jour. On pouvait se douter que la vague #metoo serait récupérée par le marketing. À tort et à travers, en l’occurrence. Selon des études diligentées par le géant américain de l’agroalimentaire PepsiCo, ces chips pour femmes seraient une nécessité, sans laquelle notre vie de femme n’aurait plus aucun sens. On frôlerait l’urgence sanitaire.

Des chips molles et discrètes

D'après les spécialistes recrutés pour mener ces études, les femmes n’aiment pas les chips, parce qu’elles ne peuvent pas les apprécier. Pourquoi ? Ce qu’il y a de bon dans la chips, c’est d’abord le croquant. Et ceci est, visiblement, un problème. Les femmes se refusent à faire des bruits en mangeant, c’est la honte. Deuxième souci, la fin du paquet de chips qui suppose d’abord de s’envoyer direct dans le cornet le délicieux fond de miettes salées, et de se lécher consciencieusement les doigts pour en garder le petit goût. Mais ça, nous expliquent les études, ce sont des trucs de cochonne. Les vraies femmes qui se respectent ne font pas de bruit en mastiquant, ne suçotent pas leurs doigts, et ne vont pas racler le fond du sachet, parce qu’elles n’aiment pas ça, concluent les très intrigants auteurs de cette étude.

Un format sac à main

Heureusement, nous sommes sortis de ce tunnel de l’horreur grâce à la chips pour femme. Alors, à quoi va-t-elle ressembler ? D’abord, on change le packaging : la chips pour femme sera disponible en format sac à main, parce que selon le géant qui lance le produit, les femmes adorent avoir un sac de chips dans leur sac à main. Dans ce sac, il y aura des chips muettes, des chips molles qui ne font pas de bruit quand on les croque, de manière à mieux préserver l’intimité du travail des mandibules. Des chips molles qui ne font pas de miettes, et qui ne laisseront pas de traces sur les doigts. Ouf ! On est sauvées.