Une première médicale en Martinique

Cette greffe de coeur a été réalisée au mois de janvier, et a été révélée cette semaine. Jusqu’à présent, les 8 heures de vols qui séparent les Antilles de la métropole empêchaient d’envisager ce type d’opération. Désormais, c’est possible, grâce à un système qui permet d’oxygéner le cœur et de prolonger sa vie de plusieurs heures. Une révolution dans le transport de cet organe, qui sera bien utile aux Antillais. Les explications du professeur François Roques, chirurgien cardiaque au CHU de Fort-de-France, interrogé par Pierre-Yves Honoré de Martinique la 1ere.

Un premier cas de choléra à Mayotte

On reste dans le domaine de la santé avec ce premier cas de choléra détecté à Mayotte, sur un patient venu des Comores. Mayotte où le système d’eau potable défaillant fait craindre la propagation de la maladie. L’Agence régionale de santé a procédé mercredi à une opération de désinfection, puis de sensibilisation dans un quartier de Mamoudzou. Djamilat Soidiki, Mayotte la 1ere.

Un nouveau réseau international de méthamphétamine démantelé en Polynésie

Il opérait entre l’archipel du Pacifique et les Etats-Unis par le biais de transport aérien et maritime. Cinq personnes ont été arrêtées et mises en examen. L’ice, ou méthamphétamine, fait des ravages en Polynésie. C’est la drogue la plus consommée sur place après le cannabis.

À la Réunion, la journée mondiale du conte a été relayée pour la première fois

À la médiathèque du Port, une vingtaine de conteurs se sont relayés pour raconter des histoires aux petits et aux grands. Delphine Gérard, Réunion la 1ere.