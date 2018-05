Le journal des Outre-mers. Les algues toxiques cernent La Désirade en Guadeloupe

Une vue de Marie-Galante en Guadeloupe, le 27 juillet 2017 (GILLES MOREL / SIPA)

Les Antilles toujours envahies par les sargasses...Dans l’archipel de la Guadeloupe, la Désirade est littéralement cernée par ces algues qui dégagent un gaz toxique

Une véritable catastrophe écologique, mais aussi économique pour cette île où tout accès maritime est aujourd’hui bloqué. Ludivine Guiolet-Oulac, Guadeloupe la 1ère.

Et la Guadeloupe et la Martinique n’en ont pas fini avec les sargasses : les chercheurs de l’Université de Floride du sud ont indiqué qu’un nouveau banc d’algues s'étalant sur plusieurs centaines de kilomètres carrés se trouvait aux portes de l’arc antillais.

À l’occasion de la visite d’Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie, la communauté du Pacifique s’est réunie vendredi à Nouméa

Les membres de cette organisation internationale qui rassemble une douzaine d’états et de territoires de la région ont discuté réchauffement climatique. Réunion co-présidée par Jean-Yves le Drian, le ministre des Affaires étrangères, et Philippe Germain, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui appelle à la mise en place d’une politique commune pour lutter contre les effets du réchauffement. Propos recueillis par Malia Noukouan, Nouvelle-Calédonie la 1ère

Qui sont les trois plus beaux chiens de la Réunion ?

C’était la question à laquelle devait répondre un jury composé d’experts venus de Chine, d’Australie et même de Serbie. Réunis à Saint-Pierre dans le sud de l’île ils devaient choisir parmi plus de 1 400 participants au concours canin. Une compétition qui permet aussi aux propriétaires de valider le pédigrée de leur toutou. Car derrière l’appellation "pure race", il y a beaucoup d’enjeux, et d’argent. Reportage Olivier de la Richaudy, Réunion la 1ère

Dans la nuit de lundi à mardi, l’opérateur téléphonique Orange a acheminé son ultime télégramme

Le téléphone, puis l’Internet ont eu raison du télégraphe qui a eu son heure de gloire au XXe siècle. Précision : C’est à St-Pierre-et-Miquelon, petit archipel de l’Atlantique nord, que la France avait installé sa première station de réception du télégraphe entre l’Europe et l’Amérique du Nord. C’était en 1868.