Le journal des Outre-mers. La lutte contre la dengue à La Réunion : le moustique stérile est l'une des pistes envisagées

Depuis le 1er Janvier 2021, 26 311 cas confirmés de dengue à La Réunion, 704 hospitalisations, 3 571 passages aux urgences et 14 décès directement liés à la dengue. Chiffres de l'ARS du 1er juillet 2021. Illustration : culture de moustiques stériles par les scientifiques du CIRAD. (MICHELLE BERTIL / REUNION LA 1ERE)

À la Réunion la lutte contre la dengue et autres maladies transmises par les moustiques, prend des formes variées. Une piste envisagée est celle du moustique stérile.

Après 10 ans de travaux, l’Institut de Recherche et de Développement de la Réunion a inauguré cette semaine un insectarium où l’on élève des spécimens destinés à être relâchés. Precilla Ethève, Réunion la 1ère.

Allègement des restrictions sanitaires à la Réunion

Toujours à la Réunion, les restrictions sanitaires sont allégées depuis mercredi 30 juin: plus de limite d’horaires pour circuler et plus de port de masque, malgré un taux d’incidence élevé : 141 pour 100 000 habitant, contre 19 pour 100 000 dans l’Hexagone.

Martinique : des stages pour apprendre à ne pas porter atteinte à l'environnement

Abandon de véhicules sur la route, pêches illicites, défrichement illégal, en Martinique comme ailleurs, ceux qui portent atteinte à l’environnement doivent payer. Sauf… à suivre un stage de sensibilisation organisé par la Justice. Le premier dans l’île s’est tenu mercredi 30 juin, dans la ville de Schoelcher. Reportage de Fabrice Defrémont.

Fort-de-France : une expo à la mémoire des anciens combattants martiniquais

Des portraits d’anciens combattants martiniquais sont exposés depuis lundi dernier sur les grilles de la préfecture à Fort-de-France. Engagés dans les guerres du XXe siècle ou rentrés en résistance en ralliant les îles voisines dans les années 40, leur mémoire est mise à l’honneur. C’est ce qu’explique l’historienne Sylvie Meslien, qui a rédigé les textes de l’exposition. Elle est au micro de Fabrice Théodose, pour Martinique la 1ère. L’exposition est visible jusqu’au 28 juillet prochain.