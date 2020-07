Le journal des Outre-mers. Guyane : un hôpital de campagne de la sécurité civile pour délester le centre hospitalier de Cayenne

Tentes, lits picots pour accueillir les patients dans l'hôpital de campagne de la sécurité civile. L'unité comptera 20 lits et un bloc opératoire pour les malades non covid. (SEBASTIEN LAPORTE / GUYANE LA 1ERE)

Cinq médecins, 10 infirmiers, sept auxiliaires sanitaires, c’est l’effectif qui compose l’hôpital de campagne de la sécurité civile à Cayenne, en Guyane. La structure est désormais opérationnelle. Les premiers malades non Covid y ont été accueillis. Mélodie Nourry Guyane la 1ere.

En Martinique, l’aéroport Aimé Césaire se prépare à accueillir les vacanciers

Les avions des compagnies qui desservent les Antilles volent de nouveau au-dessus de l’Atlantique, et, les hôteliers martiniquais attendent de pied ferme les touristes métropolitains, même si, bien sûr, voyage et accueil se passeront toujours dans des conditions assez… particulières ! Fabrice Defrémont Martinique la 1ere.

A Mayotte, deux ans après les premiers tremblements de terre, les recherches se poursuivent pour tenter d'en savoir plus sur le volcan sous-marin et les séismes qu'ils provoquent. Conduite par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), une étude magnéto-tellurique permettra de générer localement des ondes nécessaires pour obtenir une cartographie du sol. Cette campagne s’inscrit dans une volonté de mieux connaître le sous-sol de Mayotte.

Un sit-in pour commémorer le 54e anniversaire du premier essai nucléaire en Polynésie, le 2 juillet 1966

En 30 ans, la France réalisera 193 tirs sur place. Et le dernier essai nucléaire en Polynésie a eu lieu en 1996. L’association 193 a donc organisé une manifestation devant le monument aux morts et le haut-commissariat à Papeete. Ces membres ne veulent pas oublier cette date de deuil. Parmi eux beaucoup de malades, qui se sont déplacés pour apporter leur témoignage. Témoignages recueillis par Heipua Teuira Polynésie la 1ere.