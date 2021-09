Le journal des Outre-mers. Covid-19 en Nouvelle-Calédonie : le centre Médipôle de Dumbéa attend le pic de l'épidémie dans 15 jours

Le dimanche à 11h25, 16h25 et 21h55.

Le journal des Outre-mers Le dimanche à 11h25, 16h25 et 21h55.

La Nouvelle-Calédonie est à son tour frappée de plein fouet par le Covid-19. Conséquence : le centre hospitalier territorial est saturé par le nombre de malades. Pour l’aider à gérer cet afflux la clinique Kuindo Magnin a délaissé les actes chirurgicaux non essentiels pour prendre en charge un maximum de patients non Covid en médecine et en bloc opératoire. Le reportage de Coralie Cochin, Nouvelle-Calédonie la 1ère.

À La Réunion, la vaccination se poursuit dans les EHPAD

Dans les EHPAD, les résidents reçoivent désormais une troisième dose de vaccin. Comme c’est aujourd’hui préconisé pour les plus de 65 ans. Reportage dans un établissement de Saint-Pierre. Suzette Emma pour Réunion la 1ère.

Martinique : réouverture des commerces non-essentiels

Acte deux, depuis lundi, des mesures d’assouplissements des règles sanitaires en Martinique, avec la réouverture des commerces dits non-essentiels. Une nouvelle accueillie avec bonheur par les employés et les clients, après 46 jours de privation. Quelques échos recueillis dans le centre de Fort-de-France par Franck Edmond Mariette.





Saint-Pierre-et-Miquelon, petit territoire français situé dans le nord de l’Atlantique est désormais visible sur la plateforme Streetview. 150 km de l’archipel ont été photographiés. Et l’on peut donc s’y balader virtuellement quand on veut.