En Polynésie, les infirmiers manquent dans les îles

Les infirmiers manquent à l'appel dans les îles, mais aussi à Tahiti. 20 postes ne sont pas comblés et les démissions se succèdent.

Fatigue, manque de reconnaissance : en Polynésie, les infirmiers sont de plus en plus découragés par leur travail, et leur statut inadapté aux conditions de leur service. Une réforme est à l’étude, et il y a urgence, car les démissions s'enchaînent. Ismaël Tahiata, Polynésie la 1ère.

A Mayotte, les accidents vasculaires cérébraux sont plus fréquents que dans l’Hexagone

Ils touchent aussi une population plus jeune. Cette pathologie est même la première cause d'hospitalisation des adultes dans l’archipel. Nora Oulehri est la directrice régionale du SAMU au micro de Raphaël Cann, de Mayotte la 1ère.

Les exigences de "dédommagements" des propriétaires d'esclaves, après l'abolition

L’indemnisation des propriétaires d’esclaves après l’abolition de l'esclavage : un sujet dont l’historienne Jessica Balguy est venue parler cette semaine au Mémorial ACTe en Guadeloupe, un lieu consacré à la mémoire de la traite négrière. La docteure en histoire a passé des années à faire des recherches sur ces "dédommagements" exigés par les propriétaires blancs. Elle en a même fait le sujet de sa thèse. Olivier Lancien de Guadeloupe la 1ere.

"On a considéré à ce moment-là, que les propriétaires d'esclaves étaient lésés, ils se sont présentés comme expropriés, et ont réclamé, à ce titre, une indemnité qu'ils ont obtenue, donc 126 millions de francs leur ont été attribués par l'Etat français, près de 10.000 personnes qui ont été indemnisées" précise l'historienne Jessica, Balguy qui poursuit ses recherches aux Etats-Unis.

À chaque territoire d’Outre-mer ses pêches et ses récoltes

Sur l’île de Futuna, dans le Pacifique, c’est le début de la récolte des racines de curcuma. Ou "ama" en futunien. Tandis qu’à Saint-Pierre et Miquelon, dans l’Atlantique Nord, la pêche aux homards a ouvert il y a une semaine, et se termine dans deux mois.