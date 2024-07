Législatives au Royaume-Uni : le leader du parti travailliste "a promis de ne pas augmenter les impôts", explique un journaliste du "Guardian"

À trois jours du second tour des législatives en France, les Britanniques votent pour leurs législatives au Royaume Uni, jeudi 4 juillet. Outre-Manche, la défaite s’annonce historique pour les conservateurs, usés par 14 ans de pouvoir et cannibalisés par le parti d’extrême droite Reform UK de Nigel Farage, en pleine dynamique. Ce sont les travaillistes, favorisés par le mode de scrutin, qui vont très certainement largement l'emporter. Ils capitalisent sur le rejet massif des conservateurs et l’état inquiétant du pays. "

Les conservateurs payent le prix de plusieurs années d'austérité au tout début de leur mandat, reconnaît Jon Henley, correspondant Europe pour le quotidien britannique The Guardian. C'est un parti qui est vidé d'idées, mais aussi vidé de talents. Ils ont promis que le Brexit serait la solution, allait résoudre tous les problèmes de la Grande-Bretagne, ça n'a pas été le cas."

Honnête mais pas très charismatique

Si les Britanniques semblent vouloir opter pour l'alternance, il n'y a pas non plus forcément d'enthousiasme pour les travaillistes. "Keir Starmer, leader des travaillistes britanniques est un ancien avocat, ancien procureur général. C'est quelqu'un de très honnête, mais il n'a pas beaucoup de charisme, reprend Jon Henley. En employant une métaphore qui vient du cricket, on peut dire que c'est 'a self pair of hands', quelqu’un de sérieux qui ne laissera pas tomber le ballon." Son programme, sur l'économie, n'est sur certains points pas très éloigné de celui des conservateurs. "Il a fait beaucoup de promesses. Keir Starmer a promis de ne pas augmenter les impôts. Il a promis que la Grande-Bretagne ne s'endetterait plus." Autant de déclarations censées rassurer l'aile la plus conservatrice du parti travailliste.

à lire aussi Élections générales au Royaume-Uni : travaillistes et conservateurs jurent de ressusciter les services publics sans augmenter les impôts

Contrairement à la France, au Royaume-Uni, pour ces législatives, c'est un scrutin uninominal à un tour. Le candidat qui arrive premier en nombre de voix est tout simplement élu à la Chambre des communes.