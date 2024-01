Épisode de froid : "Il faut produire des logements" pour "qu'il n'y ait plus d'humain à la rue", soutient l'ancien ministre du Logement Olivier Klein

"Il faut produire des logements, partout et pour tous", plaide ce vendredi sur franceinfo l'ancien ministre du Logement Olivier Klein, alors qu'un épisode de froid frappe une partie de la France. Depuis le début de l'année, au moins quatre sans-abri sont morts dans la rue. Un "drame" pour Olivier Klein qui juge d'ailleurs "insupportable" d'avoir "des enfants, des gens à la rue".

Pour lutter contre cette problématique du mal logement, le maire de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) martèle qu'il "faut produire plus de logements, partout et plus vite". Il explique d'ailleurs avoir ouvert dans sa ville un "gymnase pour accueillir" les sans-abri, dans le cadre d'un plan grand froid. Mais Olivier Klein reconnaît que "ce n'est jamais suffisant" et appelle les autorités "à agir". "Il faut continuer à se battre tous les jours pour qu'il n'y ait plus d'êtres humains à la rue", affirme l'ancien ministre du Logement.

🔴 “Il faut produire plus de logements et plus vite”, plaide Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois et ancien ministre du Logement. “La réquisition” de logements vides “est aussi une solution”. pic.twitter.com/TYqITe6IZt — franceinfo (@franceinfo) January 19, 2024

Olivier Klein met ainsi en avant son action lors de son passage au gouvernement d'Elisabeth Borne. Il explique qu"à son arrivée au ministère, le nombre de places d'hébergement d'urgence avait été augmenté en raison notamment de l'épidémie de Covid-19. "On m'a dit qu'il fallait revenir aux 140 000 places d'hébergements d'avant le Covid [...] mais je me suis battu", soutient-il. L'ancien ministre se dit "fier" d'avoir donc "sauvé d'une certaine manière des gens en sauvant les 200 000 places d'hébergement d'urgence" que compte la France. Il affirme également avoir "réquisitionné un château qui appartenait au ministère de l'Enseignement supérieur".

Les réquisitions de logements vides sont notamment réclamées par les élus de La France insoumise. "Mais la réalité n'est pas aussi simple que ça", rétorque Olivier Klein avant de préciser que "dès que c'est possible il faut mettre tout en œuvre".