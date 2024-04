Coup de fil entre Paris et Moscou : "Discuter maintenant de la guerre en Ukraine n'a pas beaucoup de sens", affirme l'ambassadeur de France en Ukraine

Le but du coup de fil entre le ministre français des Armées et son homologue russe était avant tout "de parler de l'attentat terroriste qui a eu lieu à Moscou dans un contexte où nous préparons les Jeux olympiques", affirme Gaël Veyssière.

"Je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de doutes sur le fait que discuter maintenant de la guerre en Ukraine n'a effectivement pas beaucoup de sens", déclare jeudi 4 avril sur franceinfo Gaël Veyssière, ambassadeur de France en Ukraine. Il réagit au coup de fil mercredi entre le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, et son homologue russe Sergueï Choïgou. Une première depuis octobre 2022. Cet appel a toutefois donné lieu à des comptes-rendus divergents entre Paris et Moscou avec d'un côté le ministère russe de la Défense qui affirme que les deux pays s'étaient dits "disposés à dialoguer" concernant le conflit en Ukraine. Des propos qui ont été immédiatement démentis par Paris.

Pour Gaël Veyssière, discuter maintenant de la guerre en Ukraine "n'a effectivement pas beaucoup de sens". Il ajoute que "ça n'était d'ailleurs pas l'objet du coup de fil du ministre des Armées français à son homologue". Le but de ce coup de fil, affirme-t-il, était avant tout "de parler de l'attentat terroriste qui a eu lieu à Moscou dans un contexte où nous préparons les Jeux olympiques et paralympiques" à Paris. Cet échange entre les deux ministres intervient en effet peu après l'attentat le 22 mars près de Moscou qui a fait au moins 144 morts et plusieurs centaines de blessés. Cette attaque a été revendiquée par l'État islamique.

Des versions différentes

Pour Gaël Veyssière, le fait que la Russie ne donne pas la même version que la France sur l'échange de mercredi soir entre les deux pays, montre que "les Russes essayent de prouver, d'indiquer que les Ukrainiens auraient une responsabilité dans cette attaque" survenue à Moscou. "Ce n'est pas notre analyse", ajoute-t-il. "Le président de la République l'a dit clairement, tout comme le ministre des Armées. En plus, l'attentat a été revendiqué par un groupe islamiste : l'État islamique au Khorassan".

🔴 Attentat à Moscou ➡️ "Les Russes essaient de prouver que les Ukrainiens auraient une responsabilité dans cette attaque, ce n'est pas du tout notre analyse", déclare Gaël Veyssière, ambassadeur de France en Ukraine. pic.twitter.com/Ef1yLAyIRT — franceinfo (@franceinfo) April 4, 2024

"Le narratif russe, poursuit l'ambassadeur, est de dire que ce n'est pas une guerre mais une opération spéciale et que si c'est une guerre, c'est entre la Russie et l'Otan. Ce n'est pas du tout le cas". Il rappelle que "c'est une guerre imposée par la Russie à l'Ukraine" et que l'Ukraine "est soutenue par certains pays amis, dont nous, mais nous ne sommes pas des belligérants, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie".