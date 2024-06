Cinéma : un troisième volet des "Trois Mousquetaires" à "l'horizon" 2027, annonce le producteur du film Dimitri Rassam

Il y aura bien un troisième volet des Trois Mousquetaires. "On y travaille", déclare, dimanche 30 juin, le producteur du film, Dimitri Rassam, invité de franceinfo à l'occasion de la Fête du cinéma. Il espère que le long métrage sortira à "l'horizon" 2027.

Le Comte de Monte-Cristo : objectif "4 millions d'entrées"

"Je trouve que 'Vingt ans après', le deuxième roman" d'Alexandre Dumas "est absolument extraordinaire. Donc, ça a toujours été l'ambition", ajoute-t-il. Dimitri Rassam promet de ne "pas attendre 20 ans" et "espère revenir dans quelques années avec Les Trois Mousquetaires".

En attendant, il assure la promotion du film Le Comte de Monte-Cristo, une 24ᵉ adaptation du roman d'Alexandre Dumas. Sorti en salle vendredi, il a déjà fait plus de "300 000 entrées en deux jours donc. On est très heureux", se réjouit le producteur sur franceinfo. Dimitri Rassam espère "faire plus d'entrées pour Les Trois Mousquetaires". Le premier volet du film d'aventure, consacré à D'Artagnan, a fait 3,3 millions d'entrées.

Pour cela, le producteur compte "reconquérir, renouer" avec le "jeune public qui avait peut-être un peu manqué avec Les Trois Mousquetaires". Il estime que la Fête du cinéma qui démarre ce dimanche jusqu'à mercredi, leur donnera envie d'aller voir des films en salle, puisque les places sont à cinq euros. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a souhaité "rapprocher" le lancement du Comte de Monte-Cristo de cet événement.

Ce film français a bénéficié d'un très gros budget (43 millions d'euros). Au casting : Anaïs Demoustier, Laurent Lafitte ou encore Pierre Niney dans le rôle-titre, celui Edmond Dantès. Pour être rentable, il doit faire "plus que Les Trois Mousquetaires D'Artagnan" mais la production "'aimerait bien aller chercher les 4 millions d'entrées, voire un peu plus", confie Dimitri Rassam.

Il a fait "le pari" de sortir ce film avant les vacances d'été. "C'est inhabituel. Normalement, les films français ne sortent pas vraiment l'été. Ce sont plutôt les blockbusters américains", explique-t-il. Mais la grève des scénaristes et des comédiens d'Hollywood ont provoqué "un trou durant l'été" en 2023 et "on s'est dit qu'on allait occuper le terrain qu'ils ont délaissé".