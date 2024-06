"Le Comte de Monte-Cristo" : avant Pierre Niney, cinq acteurs français qui ont incarné le héros d'Alexandre Dumas

Sait-on seulement sous combien de visages différents Edmond Dantès nous est-il apparu ? Le héros du roman-fleuve Le Comte de Monte-Cristo, publié par Alexandre Dumas de 1844 à 1846, a connu plus d'une cinquantaine d'interprétations à travers le monde, traversant les époques et explorant tous les arts, ou presque.

C'est à présent au tour de Pierre Niney de s'attaquer au monument, dans une nouvelle adaptation cinématographique qui sort en salles ce vendredi 28 juin, co-réalisée par Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte, les réalisateurs des très récents remake des Trois Mousquetaires.

Avant Pierre Niney de nombreux comédiens français avaient endossé le rôle de l'ancien jeune marin lancé dans une folle quête de vengeance. En voici cinq incontournables.

1 Pierre Richard-Willm, vedette grâce à Monte-Cristo (1943)

Il est un acteur dont on évoque probablement le nom entre initiés, amoureux d'un cinéma d'une autre époque. Le réalisateur Robert Vernay avait pourtant tout naturellement choisi Pierre Richard-Willm pour faire de lui son premier Edmond Dantès, dix ans avant sa deuxième adaptation du roman.

"C'était le Brigitte Bardot de l'époque. Il ne pouvait pas circuler dans la rue sans être assailli par les fans", raconte sa biographe, l'historienne Claire Strohm, dans Vosges Matin. C'est d'ailleurs en se glissant dans la peau du comte de Monte-Cristo que l'acteur jouit ensuite d'une notoriété sans précédent dans sa carrière. 80 ans plus tard, c'est au tour d'une autre star de son époque, Pierre Niney, de continuer à faire vivre la figure d'Edmond Dantès dans les imaginaires.

2 Jean Marais, un Dantès plein de panache (1954)

Voici la toute première adaptation en couleurs du roman d'Alexandre Dumas sous la houlette de Robert Vernay qui réalise le film en deux parties séparées. Pour incarner le comte de Monte-Cristo, le réalisateur fait appel à Jean Marais, acteur flamboyant de l'époque. Le film, succès commercial, permet à l'acteur de lancer un nouvel élan à sa carrière, désormais prisé pour jouer dans des films de cape et d'épée.

3 Louis Jourdan, le plus américain (1961)

Louis Jourdan est un nom qui résonne outre-Atlantique. L'acteur français, né à Marseille, s'impose avec succès dans le cinéma américain dès les années 1940. Il mène alors une carrière entre Hollywood et son pays natal, où il revient plus occasionnellement. C'est ainsi que le réalisateur Claude Autant-Lara lui propose d'endosser les habits d'Edmond Dantès.

Cette version du Comte de Monte-Cristo, fruit d'une collaboration franco-italienne, voit le jour en 1961. Le film, comme le précédent, est réalisé en deux époques, La Trahison puis La Vengeance, pour une durée de trois heures environ.

4 Jacques Weber, sous la baguette du père d'Alexandre de la Patellière (1979)

Considérée comme l'une des meilleures et plus fidèles adaptations du roman, la version de 1979 met en scène Jacques Weber dans le costume du héros. Ici encore, l'oeuvre se décline en une mini-série de six épisodes de soixante minutes, diffusée sur FR3. Sur le tournage, un certain Alexandre de la Patellière, alors âgé de huit ans, assiste aux différentes prises. Le jeune garçon est venu accompagner son père, le réalisateur Denys de La Patellière, aux commandes de la réalisation de la production franco-italo-allemande.

Fasciné par le personnage d'Edmond Dantès, Jacques Weber ne s'arrête pas à la télévision. En 1987, alors directeur du centre dramatique du Sud-Est à Nice, l'acteur français s'est lui-même chargé d'adapter une version du Comte de Monte-Cristo au théâtre, tout en interprétant le rôle titre.

5 Gérard Depardieu, dans une série de Josée Dayan (1998)

Il était jusqu'à présent le dernier français en date à s'être plongé dans la peau d'Edmond Dantès. Gérard Depardieu, actuellement visé par une enquête judiciaire pour agression sexuelles, a joué dans la version du Comte de Monte-Cristo réalisée par Josée Dayan en 1998. Le choix est alors fait d'adapter l'oeuvre de Dumas sous forme de feuilleton, divisé en quatre épisodes d'une durée de cent minutes chacun. Le scénario, signé Didier Decoin, s'autorise quelques largesses. Un tout nouveau personnage est créé pour l'occasion : Camille de la Richardais, jouée par Florence Darel.

Gérard Depardieu dans les habits du conte de Monte-Cristo en 1998 dans la série télévisée de Josée Dayan, accompagné d'Ornella Muti dans le rôle de Mercedes. (DR)

Pour Gérard Depardieu, le casting est une affaire de famille. C'est son fils, Guillaume Depardieu, qui incarne le jeune Edmond Dantès avant qu'il ne soit trahi. Le père reprend ensuite le flambeau pour prêter ses traits au personnage vieillissant, plus endurci par la vie, après quatorze années passées emprisonné dans le château d'If. La fille de l'acteur, Julie Depardieu, est aussi de la partie, incarnant le personnage de Valentine de Villefort.