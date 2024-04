The Body Shop France en redressement judiciaire : l’enseigne de cosmétiques souffre d'une faible notoriété auprès des nouvelles générations

C’était une marque star, devenue leader mondial sur le créneau des cosmétiques naturels. Le tribunal a mis la marque en situation d’observation pendant six mois, le temps de réaliser un diagnostic de l’entreprise et de préparer un plan de redressement ou de liquidation.

The Body Shop France est en situation de cessation de paiements, la marque a été placée en redressement judiciaire, jeudi 4 avril, par le tribunal de commerce de Paris. L’enseigne de cosmétiques paie la mauvaise santé de sa maison-mère qui est anglaise. Les ventes mondiales de la marque se sont effondrées, notamment à cause du Covid. Pourtant, depuis la sortie de la crise sanitaire, le marché de la beauté est dynamique, mais The Body Shop pâtit de sa faible notoriété auprès des nouvelles générations. En fait, elle est connue des quinquas, mais pas des ados, ni des jeunes.

Créée dans les années 70, sous l’impulsion de la femme d’affaires Anita Roddick, The Body Shop s’est très tôt positionnée comme une marque engagée et éthique. Elle était une des premières à dénoncer les tests sur les animaux et à mettre en avant la composition végétale de ses produits. Certaines de ses crèmes, comme le beurre corporel, sont même devenues des best-sellers. Et The Body Shop est devenu leader mondial sur le créneau des cosmétiques naturels.

À ses grandes heures, dans les années 90, l’enseigne comptait plus de 2 000 boutiques dans une cinquantaine de pays. Elle avait le vent en poupe au point d’être rachetée par le géant l’Oréal. Mais peu à peu, The Body Shop a été devancée sur ce terrain de la beauté végétale. En France, certes, il y a toujours eu son rival Yves Rocher, mais peu à peu, The Body Shop a aussi vu arriver Lush ou Avril. L’Oréal a bien tenté d’investir dans la marque, mais rien n’y a fait et du coup, en 2017, l’Oréal l’a revendue à un groupe brésilien Natura&Co, qui l’a revendue à un fond d’investissement.

Une soixantaine de magasins et 260 salariés en France

Les salariés sont inquiets, même s’ils ne sont pas surpris. Car ils voyaient bien que tous ces changements de mains n’auguraient rien de bon, que les ventes chutaient et qu’il y avait peu d’investissements. En France, The Body Shop a encore 66 magasins qui emploient 260 personnes. Les salariés se retrouvent donc dans l’attente, le tribunal a mis la marque en situation d’observation pendant six mois, le temps de réaliser un diagnostic de l’entreprise et de préparer un plan de redressement ou de liquidation. Elle a donc jusqu’à l'automne prochain.