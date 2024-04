The Body Shop en redressement judiciaire : "On s'y attendait, mais on est tous choqués", se désole l'association des franchisés

"C'est un petit peu la stupéfaction", réagit, vendredi 5 avril, au micro de France Inter Pierre-Marie Moreau, président de l'association des franchisés de The Body Shop en France, au lendemain du placement en redressement judiciaire de la filiale française de cette chaîne de magasins de cosmétiques.

Depuis son rachat par un fonds d'investissement allemand Aurelius fin 2023, le groupe est en proie à des difficultés. Au Royaume-Uni, la maison-mère a déposé le bilan mi-février et annoncé près de 500 licenciements. En France, le tribunal de commerce de Paris a accordé jeudi une période d'observation de six mois aux boutiques françaises. Le président de l'association des franchisés de The Body Shop en France explique qu'il "s'attendait" à cette annonce compte tenu de "ce qui se passe à travers les pays européens pour la marque The Body Shop". "Nous avions été préparés à la nouvelle", ajoute-t-il. Mais Pierre-Marie Moreau reconnaît avoir été "choqué" par cette décision.

The Body Shop emploie 260 salariés, dans 66 magasins, dont sept franchisés. Tous "ont ouvert il y a moins d'un an", assure le président de l'association des franchisés de The Body Shop en France. Ce gérant d'une boutique franchisée à Poitiers (Vienne) est d'autant plus stupéfait par le placement en redressement judiciaire que "la dernière franchise a ouvert début décembre 2023".