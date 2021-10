Le groupe de restauration collective Sodexo relève la tête

Sodexo dégage 139 millions d’euros de bénéfice net, selon les résultats présentés mercredi 27 octobre. Alors que la marque avait perdu 315 millions d’euros l’an dernier, la pire crise de son histoire. Avec les confinements, les restaurants collectifs, en entreprises, les cantines dans les écoles avaient fermé ou tourné au ralenti. Cette année, avec l’amélioration des conditions sanitaires, l’activité est peu à peu repartie. Sodexo, qui est dirigé par Sophie Bellon, la fille du fondateur a retrouvé 87% de son activité d’avant crise.

Le télétravail pénalise encore le groupe. Tous les salariés ne sont pas revenus sur site, et quand ils sont au bureau, les habitudes ont changé. Certains préfèrent se faire livrer ou même apporter leur repas. De fait, la partie restauration d’entreprise reste en retrait, avec une baisse d’environ 20% par rapport à la normale. Et c’est pire encore pour les restaurants de musées, de lieux culturels, des stades que gère Sodexo. Ils ont rouvert progressivement mais avec le pass sanitaire, le groupe n’a pas retrouvé la moitié de l’activité de ce segment. En revanche, pour les services à destination des seniors, dans les maisons de retraite, ou encore dans les établissements de santé ou les hôpitaux, là, Sodexo a continué à bien travailler.

Le groupe a dû réduire la voilure

Sodexo a taillé dans les effectifs : il s’est séparé de plus de 50 000 personnes, dont 2 000 en France. L’enseigne compte encore plus de 400 000 salariés, répartis dans plus d’une soixantaine de pays. Elle est notamment très présente aux États-Unis où elle entend encore se développer.

Pour retrouver rapidement des marges, le fleuron français veut aussi repenser le modèle de la restauration collective, notamment en multipliant les partenariats avec les plateformes de livraison de repas. Sodexo s’est déjà allié avec Uber Eats ou Deliveroo. Enfin, La marque va se diversifier un peu plus : dans les chèques cadeaux et les titres restaurants ou en étant plus présente encore dans ce que l’on appelle la conciergerie, c’est à dire le pressing, le nettoyage, les services à la personne.