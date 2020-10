Emploi : Sodexo annonce la suppression de 2 083 postes en France

Les cantines scolaires et les restaurants d’entreprises vont constater la situation difficile dans laquelle se retrouve l’entreprise Sodexo. Cette dernière va supprimer 2 083 postes en France, soit 7% des effectifs. Un choix qui s’explique par le contexte actuel. "L’onde de choc de la crise sanitaire mondiale a accéléré le besoin d’adaptation de Sodexo", déclare la société, mardi 27 octobre.

Le télétravail comme l’un des motifs du plan social

L’entreprise a vu son activité baisser durant cette crise que traverse le pays. Les restaurants d’entreprise ont notamment moins fonctionné, la faute à des salariés de plus en plus en télétravail, en particulier durant le confinement. De son côté, le secrétaire général FGTA-FO Nabil Azzouz souhaite un reclassement de plusieurs salariés. Elior, concurrent de Sodexo, a lui aussi annoncé la suppression de plus de 2 000 postes.

Le JT

Les autres sujets du JT