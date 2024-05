Coca-Cola : malgré des tarifs en hausse, les ventes continuent de progresser

Même par temps de crise, la célèbre boisson gazeuse, inventée par un pharmacien d’Atlanta, aux États-Unis, en 1886, se vend très bien. Au 1er trimestre, le chiffre d'affaires de la compagnie américaine a progressé de 3% au niveau mondial. Coca-Cola a revu à la hausse ses prévisions de ventes à 8-9% contre 6-7% prévus initialement.

Pourtant, avec l’inflation, Coca-Cola a dû augmenter ses tarifs. La firme explique qu’il a fallu compenser la hausse du prix du sucre, du plastique, et des salaires aussi. En France, le groupe a augmenté ses prix de 3-4%, mais cette hausse s’est répercutée différemment, selon les produits. Coca-Cola a en effet plusieurs marques dans sa gamme, comme Sprite, Fanta ou Minute Maid.

Des produits fabriqués sur le territoire

La hausse n’a pas eu d’impact sur volumes. Aujourd’hui, Coca Cola estime que huit foyers français sur 10 consomment ses produits ! Alors même qu’on les accuse de favoriser l’obésité, le groupe se défend, en prônant "la consommation responsable" et en proposant de plus en plus de boissons sans sucre.

Dans la balance, on peut se réjouir que 95% des produits commercialisés par Coca-Cola dans l’Hexagone soient fabriqués en France. Le groupe y a cinq usines : à Dunkerque, Marseille, Toulouse et deux près de Paris. La plus ancienne de ses usines françaises, à Clamart dans les Hauts-de-Seine, doit d’ailleurs fermer en 2025. Située en pleine ville, elle ne peut plus s’étendre et il y a des nuisances pour les riverains. Coca-Cola envisage donc de réunir toutes ses lignes de production franciliennes sur le site de Grigny, dans l’Essonne.

Coca milite pour le retour de la consigne pour lutter contre la pollution plastique

Par contre, il y a de quoi se désoler quand on apprend que la firme est à l'origine d'un déchet sur dix retrouvé dans la nature, d'après une étude internationale publiée sur Sciences Advances. Avec ses bouteilles en plastique qui restent dans l’environnement pendant des années, la marque fait partie des plus gros pollueurs de la planète et se retrouve donc dans le viseur des associations. Par exemple, la semaine prochaine, le 8 mai à Marseille, l’ONG "Clean my Calanques" a d’ores et déjà prévenu : comme Coca cola est partenaire officiel des JO, il ne sera pas question de porter la flamme olympique.

La marque dit utiliser de plus en plus de matériaux recyclables, elle milite aussi pour le retour de la consigne. Comme en Allemagne ou en Norvège, où, grâce à des incitations financières, 95% des bouteilles sont recyclées. En France, on est à peine à 60% de recyclage.