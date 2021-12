Les jeux de société reviennent en force !

franceinfo conso Ersin Leibowitch et 60 Millions de consommateurs Le samedi à 7h24, 9h24 et 11h51

Les jeux de société seront nombreux au pied du sapin en ce Noël 2021 en France. Adrian de San Isidoro, journaliste à 60 millions de consommateurs signe un dossier dans le magazine de décembre, sur ce nouvel emballement pour les jeux de société dans notre pays.



franceinfo : On est face à un phénomène même, c’est ce que vous écrivez !

Adrian de San Isidoro : Tout à fait, on en trouve de plus en plus sous le sapin ou dans les armoires. Un engouement perceptible en espèces sonnantes et trébuchantes. En 2020, le chiffre d’affaires français des jeux de société a bondi de 11%, atteignant les 360 millions d’euros, selon le panéliste NPD.

À tel point qu’il existe maintenant des cafés ludiques, des lieux pensés pour jouer aux jeux de société entre amis !

Il y en a 200, rien qu’en France ! Le principe de ces cafés ludiques est simple : permettre de jouer une à plusieurs heures autour d’une table, avec ses amis, à l’un des jeux de société proposés, tout en dégustant une boisson ou une pâtisserie. Des lieux idéals pour se réunir quand on ne dispose pas d’un espace de jeu disponible chez soi.

Comment explique-t-on cet engouement français pour les jeux de société ?

Il y a plusieurs raisons : d’abord, les trentenaires et vingtenaires de notre époque, ont moins de scrupules que leurs aînés à proposer davantage de parties en famille ou entre amis.

Autre raison : pleins de nouveaux jeux sont plus faciles d’accès. Certains peuvent par exemple se boucler en à peine 30 minutes, contre trois heures pour le bon vieux Monopoly. Quand d’autres jeux proposent une expérience collaborative, moins rebutants que les titres compétitifs, où le chacun pour soi est roi.

Enfin, avec l’overdose d’écrans et la pandémie qui nous a éloignés les uns des autres, beaucoup de Français veulent aujourd’hui se retrouver physiquement autour d’un jeu de société.

Pour en revenir à Noël, à notre sapin, comment le père et la mère Noël font-ils pour choisir le bon jeu de société ?

Alors première règle : identifiez bien l’âge minimum requis, indiqué d’ordinaire sur les boîtes. Il n’est pas certain, par exemple, qu’un enfant de 6 ans soit capable de digérer les règles un brin techniques du Risk.

Autre conseil : jetez un œil aux jeux récompensés par les festivals de l’As d’or et le Spiel des jahres, équivalents ludiques du Festival de Cannes et de La Berlinale. En général, ces jeux de société sont très bien conçus et addictifs. Enfin, le mieux est de pousser la porte de l’une des 700 boutiques spécialisées, pour bénéficier d’un conseil de qualité.

La mode est aussi à la seconde main. Ça existe pour le jeu de société ?

Le jeu de société a lui aussi son marché d’occasion. Le site okkazeo.com permet ainsi d’acheter des jeux en général 20 à 30% moins cher qu’en boutique traditionnelle. Sur le site coludik.com, il est aussi possible, contre un abonnement annuel au tarif libre, d’emprunter l’un des quelque 30 000 jeux proposés par la communauté. L’application Grenier ludique, quant à elle, loue ses jeux de société à la semaine. Les tarifs oscillent en général entre 4 et 8 euros.

Vous faites une liste de jeux particulièrement réussis. Votre chouchou c’est "Tu te mets combien ?"

Oui, j’aime beaucoup ce jeu, parce que pour gagner, il faut évaluer ses connaissances de 1 à 10, sur des thèmes tirés au hasard, et répondre correctement. Plus le chiffre annoncé est élevé, plus la question est difficile, mais rapporte des points. Attention à la blessure narcissique quand on se plante sur son sujet de prédilection, ça peut faire mal !

À la volée, pour inspirer le père noël, quel autre jeu du moment peut-on citer ?

Le Code Names est très à la mode en ce moment. Voici les règles : le premier joueur qui arrive à faire deviner à ses partenaires tous ses mots secrets, à l’aide d’un seul concept, obtient la victoire. Exemple, si vous devez faire deviner les mots ‘coq’, ‘œuf’ et ‘paille’, quel concept pourriez-vous utiliser ?

Poulailler ?

Vous avez tout compris !