franceinfo conso. Faut-il craquer pour un spa gonflable ?

Pour 500 euros, en moyenne pour un spa gonflable - et à partir de 300 euros pour les modèles les plus basiques -, on peut disposer de certains bienfaits des spas classiques en occupant un minimum d’espace. Bien sûr, ils produisent juste des bulles relaxantes, et non pas des massages, mais cela peut être très agréable. Toutefois, comme tout produit "à la manière de", il présente des avantages et des inconvénients.

Côté avantages, le spa gonflable se déplie et s’installe en moins d’une heure. Et après usage, il peut se ranger assez facilement. On peut ainsi le mettre sur une terrasse ou une pelouse si la surface est propre et stable. Par ailleurs, il est simple à utiliser. On a un panneau de contrôle pour la mise en route avec la phase de chauffage de l’eau, le déclenchement des cycles de jets et de bulles. L’appareil est relié à une prise électrique de base et on le remplit avec un tuyau d’arrosage branché sur une arrivée d’eau. Il faut compter environ 24 heures pour obtenir une eau à 35°C.

Hygiène et consommation

Les côtés inconvénients, maintenant. Déjà, en achetant son produit, il faut bien regarder le nombre de décibels que l’on va devoir supporter. Certains au moment de la filtration peuvent atteindre de 70 à 90 décibels. Cela revient à se baigner à côté de votre machine à laver au pire moment ! Ensuite, on va consommer de l’électricité pour le chauffage de l’eau, les cycles des jets et bulles, la filtration. Le coût à l’usage est environ d’un euro par jour, en juillet et août, et de deux euros à l’automne et au printemps? car on devra davantage chauffer l’eau.

Enfin, qui dit bain à plusieurs dans une surface réduite, dit hygiène irréprochable à tenir. Cela veut dire dissoudre deux à trois fois par semaine des pastilles pour éviter la prolifération des bactéries. Et vérifier tout aussi souvent l’acidité de l’eau (Ph) ou sa dureté (Th) : pour cela, il faudra acheter un testeur manuel ou électronique. Il existe également des cartouches de filtration à nettoyer à chaque utilisation et à changer régulièrement. À noter qu'à chaque vidange, il faut tout récurer à la brosse. Pour garder l’eau propre le plus longtemps possible, pensez à vous doucher avant de vous tremper et à demander à vos invités de faire de même.