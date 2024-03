Alimentation : comment manger moins gras, moins salé, moins sucré, tout en gardant le plaisir et la gourmandise ?

franceinfo conso Thomas Séchier et 60 Millions de consommateurs Le samedi à 15h54 et 21h24

On connaît tous les règles d’une alimentation saine et équilibrée, ce qui compte c'est de les appliquer et d’adopter de bonnes habitudes sur le long terme. Ce mois-ci le hors-série de 60 Millions de consommateurs est consacré à l’alimentation saine et gourmande. Les précisions de Sophie Coisne, rédactrice en chef adjointe, responsable des hors-séries.

franceinfo : On peut vraiment manger sain en se faisant plaisir ? Rien n’est interdit ?

Sophie Coisne : Alors se faire plaisir, c'est vraiment très important. Et alors ? Rien est interdit. Évidemment, il y a des aliments moins bons pour la santé que d'autres, mais si on reste dans la mesure, qu'on n'en mange pas trop souvent, on peut en manger de temps en temps. Et par exemple, les matières grasses qui ont longtemps été dénigrées, sont réhabilitées depuis quelques années, et notamment le beurre. On peut de temps en temps en utiliser avec parcimonie.

Mais est-ce qu’il faut croire les étiquettes de certains produits qui assurent qu’il n’y a pas de sucre ou pas de sel ajouté ? Est-ce que c’est fiable ?

Alors la mention sans sucre ajouté, est très réglementée. Donc oui, on peut les croire, mais ça n'empêche pas qu'il y ait du sucre quand même dans ces produits. Par exemple, si c'est une compote, si c'est un produit à base de fruits, le sucre naturel de fruits existe, il sera là quand même.

Et puis parfois, les industriels jouent aux petits malins, alors ils vont mettre 'sans sucre ajouté' sur leur produit, qui réglementairement n'a pas le droit d'en contenir. Quand ça va être le cas, par exemple d'un chocolat 100% cacao, ou d'un jus de fruit pur jus, vont avoir la mention 100% sans sucre ajouté, alors que ce sera le cas de tous les produits de la gamme. Donc ça va vous attirer vers un produit, alors que finalement les concurrents n'ont pas de sucres ajoutés non plus.

Dans ce hors-série, quand vous dites que la première étape à ne pas négliger, c'est le moment des courses, est-ce qu'il y a des choses à éviter ?

Alors il y a deux dimensions à prendre en compte. On vient de parler de la lecture des étiquettes et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Lire les listes des ingrédients pour privilégier les produits qui ont le moins d'ingrédients possibles. Et puis il faut aussi veiller à faire ses courses le ventre plein, pour éviter de porter ses choix vers des produits gras, salés et sucrés qui sont les produits vers lesquels on se tourne naturellement, dès qu'on a faim.

Il y a des applications pour bien faire ses courses sur les smartphones, on peut les utiliser ces applications, ça peut être une aide ?

Ah oui, elles sont intéressantes quand on est habitué à utiliser son smartphone dans ses courses, on en a comparé six. Elles peuvent notamment être une aide supplémentaire par rapport au Nutri-Score. Vous savez, il est vraiment plébiscité par les Français. Mais il y a certaines choses qui ne sont pas notées par le Nutri-Score., et notamment la présence des additifs, des additifs parfois néfastes pour la santé.

Alors ces applis permettent de savoir s'il y a des additifs, en plus de l'intérêt du Nutri-Score. Donc elles donnent une note plus ou moins élevée, en fonction de la présence de ces substances. Et puis elles permettent aussi par exemple de se créer un profil, en fonction de ses préférences. Et si vous scannez un produit qui ne correspond pas à votre profil, l'appli vous proposera un produit équivalent, mais qui correspond à vos attentes. Donc ça peut être une aide assez judicieuse pour faire ses courses.

Moins de sucres, moins de sel, moins de gras, moins de viande également. Or, on a besoin de protéines. Par quoi on peut remplacer la viande ?

Oui, alors on dit "en moins", comme ça partout, on a l'impression vraiment qu'on ne va plus rien manger de bon. Alors même en diminuant la viande, on peut vraiment manger de façon très gourmande. Évidemment, en privilégiant le poisson, c'est la première source de protéines à laquelle on pense, et notamment le poisson maigre, qui permet d'avoir beaucoup de protéines et de limiter un petit peu la pollution vis-à-vis des poissons gras qui sont plus pollués.

Mais on peut manger des œufs. Et alors là, les Français, avec l'inflation, se sont massivement tournés vers la consommation d'œufs. Longtemps, on a cru qu'on n'avait pas le droit d'en manger tous les jours, c'est une idée reçue. On peut consommer des œufs tous les jours, sauf si on a une hypercholestérolémie, mais ça ne concerne que 19% de la population. Et puis enfin, il y a vraiment une source de protéines, absolument savoureuse, qui mérite d'être redécouverte, ce sont les légumineuses.

Autre point, est-ce qu'il faut adapter son alimentation selon son âge et son activité ?

Ah oui, ça, c'est vraiment très important. C'est d'ailleurs dans les 10 bonnes habitudes à prendre pour manger sain. La première habitude qu'on a conseillée, c'est manger comme on bouge. C’est-à-dire, si vous avez beaucoup d'activité physique, vous pouvez vous lâcher sur des choses un peu caloriques, mais si vous travaillez derrière un ordinateur, vous êtes assez sédentaire. Il va falloir faire attention à ce que vous mangez. Donc apprendre à reconnaître, à suivre sa sensation de satiété, pour ne pas manger plus qu'il ne faut aux repas, et limiter son alimentation un petit peu, quand on ne fait pas beaucoup d'exercice.