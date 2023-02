TikTok en Chine et aux Etats-Unis : fierté des uns, méfiance des autres

Tous les jours, le club des correspondants décrit comment un même fait d'actualité s'illustre dans deux pays.

Les autorités américaines se méfiaient de TikTok, bien avant l’irruption de ce ballon chinois dans le ciel américain : l’application est accusée, outre-Atlantique, d’être un outil d’espionnage et de propagande au service de Pékin. Donald Trump, déjà, avait fait la guerre au réseau social, qui compte chez vous plus de 100 millions d’utilisateurs. Un texte qui interdit l’utilisation de TikTok sur les appareils des fonctionnaires à Washington a ainsi été voté et de nombreux Etats ont aussi pris des mesures similaires. Le PDG de l’application sera entendu au Congrès, fin mars un grand oral qui doit lui donner des sueurs froides. Comme Donald Trump l’avait souhaité, TikTok va peut-être bien devoir se séparer de son propriétaire chinois pour continuer à prospérer aux Etats-Unis.

En Chine, à Pékin, où se trouve la maison mère, on ne communique pas sur le sujet. Les informations dont on dispose sont données par la direction américaine de TikTok, assurant que les serveurs informatique de la version internationale sont séparés physiquement de la maison mère en Chine, et ont été transférés vers un système américain de gestion de base de données, mais selon le journal chinois Caixin, généralement bien informé et qui bénéficie d’une certaine liberté de ton, une partie des données de TikTok est toujours sauvegardée sur les serveurs de l’entreprise à Singapour, c’est-à-dire pas très loin de la Chine.

La direction de TikTok assure qu’aucune donnée n’est transmise au gouvernement chinois. Mais le réseau social explique quand même que tous les employés de TikTok, y compris ceux en Chine peuvent avoir accès aux données des utilisateurs américains, sous réserve d’avoir franchi une série de contrôles de cybersécurité très stricts. Le gouvernement chinois pourrait lui aussi avoir accès à ces informations, Bytedance, comme tous les géants des nouvelles technologies étant théoriquement soumis au contrôle des autorités chinoises et du parti communiste.