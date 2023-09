Restos du Cœur : les difficultés des associations caritatives vues depuis l'Allemagne et l'Angleterre

Tous les jours, le club des correspondants décrit comment un même fait d'actualité s'illustre dans d'autres pays.

À l'instar des associations françaises, comme les Restos du Cœur qui craignent de fermer d'ici trois ans avec un trou de 35 millions d'euros dans leur budget, les banques alimentaires en Allemagne et en Angleterre ne sont pas épargnées par les difficultés.

En Allemagne, inflation et proximité avec l'Ukraine

Les associations qui accueillaient surtout des sans-abris, voient maintenant affluer des retraités, des familles monoparentales, des chômeurs, des étudiants. Avec la guerre en Ukraine, l’arrivée de réfugiés a grossi les rangs des demandeurs.

Le nombre de dons stagne alors que les besoins augmentent et il manque des bénévoles. Les banques alimentaires en Allemagne militent pour pouvoir récupérer les surplus de la grande distribution, sur le modèle de ce qui se fait en France depuis 2016. Le ministre de l’Agriculture allemand souhaite aussi supprimer les poursuites contre les personnes qui vont récupérer de la nourriture dans les poubelles des supermarchés. Ce qui, pour l’instant, est assimilé à du vol.

En Angleterre, une culture de la charité mise à mal

Les aides privées, notamment les organisations caritatives, jouent un rôle majeur au Royaume-Uni, dans tous les secteurs. De plus en plus de Britanniques se rendent dans des food banks, ces banques alimentaires souvent installées dans des églises ou des centres communautaires. Elles ont vu leurs demandes exploser avec la crise qui perdure. Il y a de plus en plus de retraités, de personnels soignants ou de professeurs d'école qui viennent compléter leur alimentation chaque semaine.

À cause du manque de dons, certains centres privés, qui viennent en aide aux plus démunis, ont dû fermer leurs portes. Selon un rapport, la valeur des dons caritatifs au Royaume-Uni a chuté de plus de la moitié l'année dernière et plusieurs des populaires "Charity Shops" ont fermé leurs portes en 2022.r.