Plan antitabac : les lois mises en place en Espagne et en Bosnie-Herzégovine

Il est de plus en plus difficile de fumer dans l'espace public à Barcelone. En 2021, elle est devenue la première ville d'Espagne à interdire la cigarette à la plage. Cette mesure est de santé publique, mais il s'agit également de protéger l'environnement, puisque la plupart du temps, les fumeurs ne ramassaient pas leurs cigarettes et les mégots mettent en moyenne 10 ans à se décomposer.

Cette interdiction a été plutôt bien reçue par les habitants comme l'explique Loli, qui s'est adaptée. "Ça me semble très bien et on n'a pas à déranger les autres. En revanche, il ne faudrait pas qu'ils l'interdisent dans la rue ! Là, ça deviendrait très compliqué pour nous." Une interdiction dans la rue n'est pas à l'ordre du jour, mais il sera bientôt impossible de fumer en terrasse en Catalogne.

Sans surprise, le secteur de la restauration est hostile à cette mesure et considère que cela va faire fuir les clients. Le ministre régional de la Santé, Manel Balcells, considère que cette loi est nécessaire "pour protéger le fumeur passif. Si quelqu'un veut mourir en fumant, cela relève de sa liberté individuelle. Il faut éradiquer le tabac de l'espace public et j'espère que ça sera le cas en 2024." Le gouvernement catalan souhaite en effet aller plus loin en élargissant cette interdiction aux alentours des écoles, aux arrêts de bus et à l'intérieur des voitures.

En Bosnie, la cigarette est encore bien ancrée

Le tabac est présent véritablement partout en Bosnie-Herzégovine et plus généralement dans tous les pays des Balkans. La proportion de fumeurs dans la population locale est élevée et concerne toutes les catégories d'âge. Près de la moitié des plus de 15 ans consomment en effet, en moyenne 17 cigarettes par jour.

La Bosnie-Herzégovine fait d'ailleurs partie des pays qui comptent le plus de fumeurs en Europe et dans ce pays pauvre, au système de santé défaillant, cette situation a évidemment des conséquences dramatiques. Le tabac serait notamment responsable de 10 000 décès par an, sur une population d’un peu plus de 3 millions d’habitants.

Pour lutter contre ce fléau, il est interdit depuis le printemps 2023 de fumer dans les lieux publics fermés. Mais dans un pays où la cigarette est reine, l'application de la loi se fait de manière très progressive et pour l'instant, les bars comme les restaurants de Sarajevo et des autres villes de Bosnie sont toujours autant enfumés. De plus, la Bosnie-Herzégovine est un pays fédéral et cette loi ne s'applique que dans la Fédération bosno-croate, l’une des deux entités administratives du pays. Dans l’autre partie du pays, la République serbe de Bosnie, aucun projet de loi n’est à l’ordre du jour. Et dans les cafés comme dans les restaurants, la cigarette a encore de beaux jours devant elle.