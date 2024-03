Les mouvements masculinistes en Corée du Sud et en Croatie

Alors qu'en Roumanie, début janvier 2024, la justice décide la saisie des biens de l’influenceur masculiniste Andrew Tate, on s'intéresse à la propagation de la pensée masculiniste.

En Corée du Sud, par exemple, les mouvements antiféministes ont le vent en poupe. Leurs thèses ont même été reprises par l'actuel président qui a décidé d'abolir le ministère de l'Égalité des genres. En Croatie, la confrérie des chevaliers du cœur immaculé de Marie est un mouvement masculiniste et religieux qui émerge depuis 18 mois dans ce pays très catholique.

Corée du Sud : l'écart de salaire entre homme et femme est de 31%

Le président sud-coréen a décidé d'abolir le ministère de l'Égalité des genres, c'était même une des promesses de campagne du candidat Yoon Suk-yeol. Cela n'a toujours pas été fait, le ministère existe toujours, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas plus de ministre à sa tête. Alors que les élections législatives ont lieu dans moins de trois semaines, le sujet divise à nouveau.

Le président estime qu'une partie de ses objectifs a été atteinte, car les discriminations chroniques de genre auraient été effacées de la société sud-coréenne. Une prise de position qui fait couler beaucoup d'encre et qui divise dans un pays où l'écart de salaire entre homme et femme est de 31%, soit le plus élevé de l'OCDE. Mais cette rhétorique est populaire, notamment chez les jeunes sud-coréens. Certains se sont même mobilisés dans des mouvements qui se définissent avant tout comme "antiféministe". "Nous sommes un groupe qui lutte contre les soi-disant féministes, qui sont en réalité des radicales qui sévissent actuellement en Corée. Elles manquent de respect aux minorités sexuelles, aux personnes âgées, et prétendent que les femmes sont supérieures", affirme Bae In-gyu , l'une des figures des masculinistes sud-coréens.

Certains parlent de "guerre des genres"

Ces groupes ont défrayé la chronique avec une rhétorique violente, en venant perturber physiquement des manifestations féministes où en lançant des campagnes de harcèlement en ligne. Ce mouvement a pris de l'ampleur en réponse à l'émergence du mouvement #MeToo et de la cause féministe dans le pays ces dernières années. Même si peu de Sud-Coréens se mobilisent activement pour défendre la cause masculiniste, le mot "féminisme" est presque devenu tabou. Il existe un grand écart sur le sujet entre les jeunes hommes et les jeunes femmes en Corée du Sud. À tel point que certains parlent de "guerre des genres". Un sondage du média local, Sisain, montrait que 60% des jeunes hommes sud-coréens dans leur vingtaine estimaient que le féminisme était une idéologie de suprématie féminine.

Pour expliquer la popularité de ces thèses masculinistes, les chercheurs mettent en avant un ensemble de facteurs, le service militaire obligatoire de 18 mois pour les hommes, par exemple. C'est une période durant laquelle les femmes continuent leurs études et accèdent bien souvent à un emploi. À cela s'ajoute une autre frustration liée aux difficultés économiques de la jeunesse. Il est plus difficile pour les jeunes générations d'accéder à la propriété ou d'acheter une voiture. Et puis, le fait que certaines thèses masculinistes aient pu être reprises par le président a pu contribuer à légitimer cette rhétorique. Cette stratégie sera-t-elle payante dans les urnes ?

Croatie : restaurer l'autorité spirituelle des hommes sur la famille

Tous les premiers samedis de chaque mois, depuis un an et demi, des hommes se rassemblent pour une prière publique avec des messages et des attitudes hostiles envers les femmes. Ces manifestations, maquillées en prières, sont organisées par un groupe nommé la confrérie des chevaliers du cœur immaculé de Marie, qui est dirigé par un prêtre ultra-conservateur. Ces prières prennent de l'ampleur puisqu'au début, elles ne se tenaient que sur la place principale du centre-ville de Zagreb. Mais maintenant, elles essaiment dans d'autres grandes villes croates.

Les appels à la prière sont lancés sur le site internet "be masculine", "sois masculin", en français. Les participants, surnommés les prieurs ou les agenouilleurs, y sont notamment incités à ne pas parler aux médias laïcs qui déformeraient leurs propos. Les messages de ces activistes sont particulièrement discriminants, puisqu'ils appellent à restaurer l'autorité spirituelle des hommes sur la famille, la chasteté avant le mariage, des tenues modestes pour les femmes, et la fin de l'avortement. Ils prient aussi pour la patrie et contre le blasphème. Bien sûr, ces prières sont interdites aux femmes, qui sont physiquement empêchées d'accéder au centre de la place pendant ces démonstrations.

Des activistes féministes réagissent

Il y a un effet de contamination puisque le mouvement s'étend à d'autres villes et puis, il y a des réactions de la part de groupes de femmes et de mouvements féministes. Lors des deux dernières prières publiques, des manifestantes qui brandissaient des pancartes déclarant qu'elles pouvaient disposer de leur corps ont fredonné des chansons moqueuses à l'adresse des agenouilleurs. Certaines femmes qui étaient arrivées sur place avant les prières publiques s'étaient allongées par terre et arboraient des vêtements maculés de faux sang. La police est intervenue pour séparer les activistes masculinistes des féministes. Parfois, les prieurs installent des barrières pour fermer la place et ce sont les femmes des prieurs qui montent la garde et empêchent les passants d'entrer. Ces comportements semblent en tout cas déplaire à la population. Selon un sondage, 75% des Croates ne soutiennent pas ce mouvement, tandis que 15% de la population lui serait favorable.