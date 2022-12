Les défis qui attendent la Chine et le Brésil en 2023

Du lundi au vendredi à 16h43 et 19h53

Le club des correspondants rédaction internationale Du lundi au vendredi à 16h43 et 19h53

Tous les jours, le club des correspondants décrit comment un même fait d'actualité s'illustre dans deux pays.

Au Brésil, l'année 2023 sera une année de transition complexe. Le 1er janvier prochain, Lula succèdera à Jair Bolsonaro. Il redeviendra président du Brésil, pour la troisième fois, douze ans après avoir quitté le pouvoir. Mais la situation est différente. Lors de sa première victoire en 2003, l'économie mondiale décollait et l’État brésilien se consolidait.

Aujourd'hui, les défis sont énormes pour le nouveau gouvernement Lula. Les statistiques manquent, le budget a été siphonné et nombres d'institutions ont été démantelés ou fragilisés. Plusieurs gros chantiers à mettre en œuvre : la lutte contre la faim, contre l'insécurité, mais aussi, et c'est ce qui sera le plus scruté depuis l'extérieur, la reprise en main de l'Amazonie.

La flambée des cas de Covid-19 menace l'activité économique en Chine

En Chine, l'année 2023 sera aussi cruciale. Le régime communiste a mis fin à sa politique "zéro Covid". Mais, le pays fait face à une flambée des contaminations inédite. Certaines études prédisent une importante vague de mortalité, cela inquiète les autorités. Le pouvoir espère relancer la deuxième économie de la planète qui a beaucoup souffert depuis 2020. Mais pour cela, il faut maîtriser la pandémie. On sait déjà que l’objectif de croissance pour 2022 à 5,5% ne pourra pas être atteint.

Les milieux d’affaires attendent une réouverture de la Chine au monde, ce qui n’est pas le cas pour le moment. La quarantaine à l’arrivée sera supprimée le 8 janvier prochain, mais les frontières restent fermées pour la plupart des visiteurs. À cause de la crise du Covid-19, des projets de routes maritimes, terrestres et ferroviaires ont été retardés. Un grand forum international est prévu en 2023 pour relancer les nouvelles routes de la soie.