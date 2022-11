Au Brésil, Jair Bolsonaro se cache, Lula se montre

Un monde d'avance Jean-Marc Four Du lundi au vendredi à 17h26 et 19h24

C'est l'une des personnalités, voire LA personnalité la plus attendue de la COP27 à Charm el-Cheikh : Luiz Ignacio Lula da Silva, Lula, 77 ans, élu président du Brésil le 30 octobre dernier. Son avion a atterri mardi 15 novembre en Egypte, et il enchaînera dès le lendemain une série d'entretiens sur l'avenir de la planète et surtout sur l'Amazonie. Il parait même que son équipe n'a pu honorer toutes les demandes de réunions et tête à tête tellement il y en avait. Son discours s'annonce crucial, mercredi 16 novembre au soir, à la COP. Lula devrait prendre un engagement fort pour mettre fin à la déforestation massive de ces quatre dernières années, les années Bolsonaro. Il a carrément promis de lutter pour une "déforestation zéro".

>> Présidentielle au Brésil : on vous explique pourquoi le retour de Lula représente un espoir pour l'Amazonie

Le Brésil devrait montrer l'exemple à l'échelle mondiale, en poursuivant un objectif de reforestation de 12 millions d'hectares. Lors du premier mandat de Lula, en 2003, la déforestation était très élevée mais avait ensuite fortement diminué. Son élection cette année a provoqué un grand mouvement d'espoir notamment au sein des peuples autochtones qui espèrent par exemple "la délimitation de nouvelles terres indigènes". Les discussions étaient au point mort depuis l'arrivée au pouvoir du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, en janvier 2019. Et l'Amazonie, qui a attiré une pluie de critiques à Bolsonaro, a largement contribué à l'isolement international du Brésil.





Le président sortant désormais reclus



Jair Bolsonaro a disparu de la scène interrnationale, il est même absent au Brésil. Il serait reclus dans sa résidence officielle, ne recevant quasiment personne. Pourtant, jusqu'à la passation de pouvoirs le 1er janvier prochain, Jair Bolsonaro est toujours président en exercice. Mais il ne va pas participer au sommet des 20 pays les plus industrialisés, le G20, qui démarre à Bali en Indonésie mardi 15 novembre. Il sera représenté par son ministre des Affaires étrangères. Son équipe n'a pas donné de raison à cette absence. Ce qui est sûr, c'est que depuis sa défaite le 30 octobre, Jair Bolsonaro n'a fait qu'une brève allocution, deux jours après sa défaite. Il avait alors refusé de l'admettre, autorisant son équipe à travailler avec celle de Lula mais soutenant tout de même les manifestations. Depuis, une autre courte intervention et c'est tout : il est muet, son agenda officiel est vide. Jair Bolsonaro semble même se désintéresser des réseaux sociaux, ses comptes n'étant quasiment plus actifs. Ses supporters, eux, restent persuadés qu'il y a eu fraude lors de la présidentielle. Et ce, même si aucune preuve n'a été trouvée à ce jour.