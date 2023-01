Le Royaume-Uni et la Belgique confrontés à des grèves de leur personnel soignant

La situation actuelle dans les hôpitaux du Royaume-Uni est particulièrement inquiétante. 300 à 500 personnes meurent chaque semaine à cause de retards et de problèmes liés aux soins d’urgence, selon le président de l’association des médecins urgentistes. Les raisons sont multiples : un million et demi de britanniques sont contaminés par le Covid-19, une épidémie de grippe particulièrement sévère est en cours et des infections aux streptocoques A se multiplient alors que les hôpitaux sont en sous-effectif chronique. Pour l’heure, le gouvernement n'a pas réagi. Les infirmiers et les ambulanciers ont déjà fait grève à plusieurs reprises le mois dernier et ils recommenceront en janvier, pour réclamer de meilleurs salaires et conditions de travail.

Une crise de recrutement dans les hôpitaux belges

En Belgique, les grèves se multiplient aussi depuis plusieurs semaines dans le secteur public et les blouses blanches sont souvent en première ligne. Un front commun de syndicats des secteurs sociaux et de la santé a lancé une campagne de mobilisation pour dénoncer le manque de personnel, en décembre dernier. Une manifestation nationale est prévue le 31 janvier. Le pays fait face à une crise du recrutement dans les hôpitaux, les arrêts de travail se multiplient et beaucoup de soignants fuient vers d'autres secteurs ou pays plus attractifs, comme le Luxembourg voisin.