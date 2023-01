La difficile lutte contre la corruption au Mali et en Irak

Tous les jours, le club des correspondants décrit comment un même fait d'actualité s'illustre dans deux pays.

Dans l'actualité internationale, la corruption touche de nombreux secteurs de la société de plusieurs pays. Ces derniers jours, de hauts dirigeants ukrainiens ont été limogés, suite à des révélations sur de possibles affaires de corruption. Deux autrs pays sont aujourd'hui particulièrement concernés : l'Irak et le Mali.

L'Irak pointe à la 157e place sur 180 pays de l'indice de perception de la corruption de Transparency internationale en 2021. La corruption est aujourd'hui généralisée. L'exemple le plus frappant a été l'existence de 50 000 "soldats fantômes" en 2014 dans l'armée irakienne. Si les Etats-Unis avaient dépensé 20 milliards de dollars en une décennie pour former et équiper l'armée américaine, les commandants avaient laissé déserter les soldats pour s'attribuer les soldes. Cela a créé, en partie, les conditions favorables à l’arrivée de Daech dans la ville de Mossoul.

Le Mali est aussi concerné par la corruption et les scandales financiers. De forts soupçons planent sur l'ancien régime d'Ibrahim Boubacar Keita, déchu en 2020 et aujourd'hui décédé. Son fils Karim Keita est dans le viseur du trésor et des autorités américaines. Au total, les faits de détournements de deniers publics s’élèvent à plus de 14 millions d’euros selon les autorités avec notamment l'achat d'un luxueux Boeing. Classé à la 136e place sur 180 pays dans l’indice de perception de la corruption de Transparency internationale en 2021, le Mali peine à juger les auteurs de crimes financiers.