L'Espagne et la Chine envisagent de limiter l'usage des téléphones pour les plus jeunes écouter (6min)

L’usage des smartphones chez les mineurs fait débat. Le club des correspondants part en Espagne et en Chine où les deux pays réfléchissent à des mesures pour en encadrer l'utilisation.

Temps de lecture : 6 min

Des parents s'inquiètent du temps que les plus jeunes passent sur leur téléphone ou sur internet. Certains pays prennent des mesures pour réguler cet usage. En Chine, le gouvernement instaure le blocage des téléphones portables pour les mineurs la nuit, de 22h à 6h. En Espagne, des parents militent pour que les jeunes n'aient pas de portables avant 16 ans.

En Chine, 24 millions de jeunes considérés comme addicts à internet

Le gouvernement chinois met en place des mesures très fortes, parmi les plus strictes au monde. Cet été, l’administration chinoise du cyberespace a présenté un projet qui risque de vraiment changer la vie des jeunes chinois, avec une première mesure radicale : le blocage des téléphones portables pour les mineurs de 22h à 6h du matin. Impossible donc de se connecter la nuit, en cachette dans son lit. Et ce n’est pas tout : en fonction de l’âge, la durée quotidienne de connexion sera limitée à 40 minutes pour les moins de 8 ans, une heure maximum pour les 8-16 ans et 2 heures pour les 16-18 ans.

Ces contraintes seront mises en œuvre grâce à un mode mineur que les parents pourront activer sur le téléphone. On ne sait pas encore si les fabricants vont se voir imposer cette nouvelle fonction. En tout cas, une fois le service lancé, l’enfant se retrouvera dans un univers totalement contraint. Seuls les parents pourront désactiver le mode mineur, grâce à un code secret ou bien une empreinte digitale. À noter que certains services seront totalement exclus par ces restrictions, les appels d’urgence, mais aussi les applications éducatives que les jeunes chinois pourront consulter sans limite.

Selon un rapport officiel de 2021, 24 millions de jeunes chinois sont considérés comme addicts à l’internet. Une politique volontariste pour protéger les mineurs. Quitte à freiner très sérieusement le développement des géants chinois des nouvelles technologies, qui voient ce marché juteux de la jeunesse leur échapper partiellement.

En Espagne, un portable offert pour l'entrée au collège des enfants

En Espagne des parents d’élèves s’organisent pour repousser l’âge d’achat du 1er smartphone. C’est une initiative qui est née à la rentrée à Barcelone et qui prend de l’ampleur dans toute l’Espagne. Des parents d’élèves se sont regroupés pour dénoncer l’usage du téléphone portable chez les plus jeunes. En général, les enfants reçoivent leur 1er téléphone au moment d’entrer au collège qui démarre un an plus tard qu’en France. Les enfants ont donc 12 ans et c’est devenu le cadeau habituel.

Elisabet Garcia a trois enfants. Son aîné aura bientôt 12 ans et elle n’a pas envie de lui offrir un portable. Cette Catalane est à l’origine d’un mouvement anti-portable en Espagne. Elle a créé un groupe de parents d’élèves via Telegram qui regroupe des milliers de familles. Sur les forums, les parents se disent désemparés. Ils évoquent les risques d’exposition à des contenus sensibles, la dépendance aux réseaux sociaux, le harcèlement en ligne, en somme, tous les dangers que fait courir le portable pour la santé mentale et émotionnelle des plus jeunes. Ces parents aimeraient que les jeunes n’aient pas de portable avant 16 ans. "On a bien interdit l’alcool et le tabac aux mineurs", avancent ces parents.

Le mouvement prend de l’ampleur, les pouvoirs publics sont pris de court. Les politiques essayent donc de se saisir du problème. Le sujet était à l’ordre du jour ce mercredi matin au Parlement de Catalogne. On réfléchit à un meilleur encadrement du téléphone.