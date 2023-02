Guerre en Ukraine : quel est l'impact du conflit sur l'opinion publique en Allemagne et en Italie

Dans le club des correspondants, franceinfo passe les frontières pour voir ce qui se passe ailleurs dans le monde.

Si l'Europe avance d'un front uni derrière l'Ukraine, dans chaque pays des divisions existent sur le soutien à apporter à ce pays dans sa guerre face aux forces de Vladimir Poutine. C'est le cas notamment en Allemagne et en Italie.

500 000 Allemands signent un manifeste pour la paix

En Allemagne, la tradition du pacifisme depuis l’après-guerre, a ressurgi avec l’enlisement du conflit sur le terrain ukrainien. Un manifeste connaît un grand succès en Allemagne. Il prône une paix face au risque de Troisième Guerre mondiale et d'escalade nucléaire du conflit. Sarah Wagenknecht, pasionaria d’extrême gauche et Alice Schwarzer, grande figure du féminisme allemand sont derrière ce texte. Si elles sont aujourd'hui vivement critiquées, elles argumentent que la Russie ne pourra pas être vaincue par l’Ukraine et que la livraison d’armes lourdes, comme les chars Léopard que l’Allemagne va livrer, aura pour effet de prolonger les souffrances des deux peuples. Il y a écho au sein d’une population de plus en plus fracturée en deux blocs : seulement 48 % des Allemands soutiennent désormais la livraison d’armes à l’Ukraine. Ces deux femmes ont prévu d'organiser une grande manifestation avec des drapeaux blancs ce samedi à Berlin.

Les Italiens parmi les Européens qui soutiennent le moins l'envoi d'arme en Ukraine

Moins d'un Italien sur deux est favorable à une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Dans la classe politique, si la Première ministre Giorgia Meloni notamment a toujours parlé d'un soutien à 360 degrés pour les Ukrainiens, d'autres ne partagent pas ce point de vue. C'est le cas de l'ancien Premier ministre Silvio Berlusconi. Il a ainsi reproché à Giorgia Meloni de parler avec Volodymyr Zelensky responsable, selon lui, de la situation actuelle en Ukraine. Selon le Cavaliere, Zelensky "n'a cessé d'attaquer les deux républiques autonomes du Donbass".