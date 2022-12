En Afrique du Sud et en Autriche, des chœurs d'enfants ont une renommée internationale

Tous les jours, le club des correspondants décrit comment un même fait d'actualité s'illustre dans deux pays.

Pour vivre la magie des fêtes, des chœurs organisent chaque année des concerts partout dans le monde. En Autriche, Vienne accueillera le 1er janvier, le traditionnel concert du nouvel an de l'Orchestre philharmonique de Vienne. Cet événement est suivi par 50 millions de téléspectateurs à travers le monde.

L'un des plus anciens et prestigieux chœurs d'enfants a été créé en Autriche

Les "petits chanteurs de Vienne" participeront également à cette édition du concert du nouvel an. Ce chœur légendaire a été fondé en 1498 par l’empereur Maximilien. Il rassemble aujourd’hui 100 garçons âgés de 9 à 14 ans. Ils vivent en internat dans un palais baroque en plein cœur de la capitale autrichienne, où ils suivent également leurs cours d’école et les répétitions de chant. Leurs journées sont intenses et il faut ajouter à cela les nombreux concerts qu’ils donnent chaque année en Autriche et à l’étranger.

En Afrique du Sud, les chorales jouent un rôle social

Inspiré des "Petits chanteurs de Vienne", le chœur des "garçons de Drakensberg" a pris naissance dans un internat de garçons issus de tous les milieux sociaux, ce qui est plutôt rare dans ce pays qui manque de mixité. Des enfants, noirs, blancs, chantent ensemble. Une autre prestigieuse chorale en Afrique du Sud, "Ndlovu Youth Choir" était au début ouverte aux orphelins après les cours, dans un village marqué par les ravages du Sida. Puis, le chœur s'est professionnalisé et il se produit désormais dans le monde entier. Les enfants grandissent et deviennent de vrais artistes avec une carrière et donc un revenu, dans un pays où plus de 60% des jeunes sont au chômage.