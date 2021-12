Concert du Nouvel An de Vienne 2022 en direct samedi sur France 2 : demandez le programme

Commencez l’année aux sons du "Beau Danube Bleu", et de la "Marche de Radetzky" ! Dans le cadre d'exception du Musikverein de Vienne, le "Wiener Philharmoniker" se réunira le 1er janvier pour son incontournable et inimitable concert du Nouvel An. Le spectacle sera diffusé en direct sur France 2, dès 11h15.

Existe-t-il une meilleure façon de commencer la nouvelle année qu'au côté de l'orchestre philharmonique de Vienne dans ce palais doré qu'est le Musikverein ? Au son du Beau Danube Bleu, de La Marche de Radetzky et de La Chauve-souris ? Cette année, il nous offre de plus une épopée sur les airs des Nymphes, des Lutins et des Ailes de Phénix. Présenté par Benoît Duteurtre, le concert sera retransmis en direct dès 11h15 sur France Musique et France 2.

Un public réduit, mais toujours autant de valses

Diffusé dans plus de 90 pays, le concert du Nouvel An de Vienne est une véritable institution de la musique classique. En France, ce sont près de 3 millions de téléspectateurs qui attendent les valses autrichiennes tous les 1er janvier. Si l'orchestre philharmonique met toujours à l'honneur la famille Strauss, le répertoire change chaque année et peut réserver son lot de surprises.

Cette 82e édition reprendra les morceaux des Johann Strauss, père et fils, d'Eduard et de Josef. A cet ensemble, s’ajoutent trois autres compositeurs autrichiens : Joseph Hellmesberger et Joseph Hellmesberger fils (les deux également violonistes) et Carl Michael Ziehrer.

On Dec 30, 31 & Jan 1, Daniel Barenboim leads the 2022 New Year’s Concert with the @Vienna_Phil. This year’s concert features music by the Strauss family & its contemporaries, including rarely performed compositions by Joseph Hellmesberger & Carl Michael Ziehrer. #NYC2022 pic.twitter.com/xbZr6Ey1AN — Daniel Barenboim (@DBarenboim) December 24, 2021

En raison de la pandémie, la précédente édition avait dû être aménagée : un concert sans public mais avec des applaudissements des téléspectateurs diffusés en direct grâce à une application conçue par le diffuseur autrichien de l’événement. Cette année, le public sera bien présent mais réduit : seuls mille spectateurs - au lieu de 1700 habituellement - pourront assister au concert. Le spectacle, très prisé, est soumis chaque année à un tirage au sort pour l’achat des billets dont le prix est entre 35 et plus de 1000 euros. Les 700 malchanceux qui, sélectionnés cette année, ne pourront finalement pas assister au concert pour cause de covid, sont automatiquement reportés au 1er janvier 2023.

Daniel Barenboim à la baguette

Après le Letton Andris Nelson l’année dernière, c’est le célèbre chef d’orchestre israélo-argentin Daniel Barenboim qui sera à la baguette, choisi par la phalange viennoise comme le veut la tradition. La collaboration artistique avec le maestro en tant que chef d'orchestre a commencé en 1989, bien qu'il se soit déjà produit avec le Wiener Philharmoniker, en tant que pianiste, en 1956. Pour le concert du Nouvel An, il n'est pas non plus à son coup d'essai : il l'a déjà dirigé en 2009 et en 2014. Âgé aujourd'hui de 80 ans, l'artiste a aussi été l'un des directeurs de la Scala de Milan, jusqu'en 2016.

Le concert du Nouvel An de Vienne a été organisé pour la première fois en 1939 afin de remonter le moral de la population autrichienne et lui donner l'espoir d'une meilleure année. Un objectif toujours applicable en 2021 pour l'Autriche qui s'est reconfinée fin novembre pendant plus de deux semaines.

Le chef d'orchestre israelo-argentin Daniel Barenboim lors du concert du Nouvel An de Vienne, en 2014. (HERBERT NEUBAUER / APA-PICTUREDESK)

Au programme

Partie 1

Josef Strauß - Phoenix Mars, opus 105

Johann Strauß - Ailes de Phénix, Valse op.125

Josef Strauß - La sirène, Polka mazur op.248

Joseph Hellmesberger - Petit Anzeiger, Galop op.4

Johann Strauß - Les feuilles du matin, Valse op.279

Eduard Strauß - Petite Chronique, Polka rapide op.128

Partie 2

Johann Strauß fils - Ouverture de la Chauve-Souris

Johann Strauß fils - La Polka champagne, Musikalischer Scherz op.211

Carl Michael Ziehrer - Les noctambules, Valse op.466

Johann Strauß fils - Marche persane, opus 289

Johann Strauß fils - Mille et une nuits, Valse op.346

Eduard Strauß - Salutation à Prague, Polka française, op.144

Joseph Hellmesberger fils, Les Lutins, Charakterstück

Josef Strauß - Les Nymphes, Polka française op.50

Josef Strauß - La musique des sphères, Valse op.235