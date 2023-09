Coupe du monde de rugby 2023 : quelle ferveur en Irlande et en Afrique du Sud ? écouter (6min)

Le Coupe du monde de rugby débute vendredi 8 septembre avec une rencontre de prestige opposant la France à la Nouvelle-Zélande. Les organisateurs attendent plusieurs centaines de milliers de visiteurs étrangers pour suivre les 48 matchs de la compétition. Celle-ci s'échelonnera jusqu'au 28 octobre prochain. En France, la plus grande fan zone est installée à Toulouse, elle peut accueillir 40 000 spectateurs. Cette compétition a bien sûr des répercussions bien au-delà de du pays organisateur.

Les Irlandais sont eux aussi plus qu'enthousiastes et croient dur comme fer à la victoire de leur équipe. Beaucoup d'entre eux souhaitaient faire le déplacement pour assister à la compétition mais doivent parfois se replier sur les pubs du pays. En Irlande, tous les matchs vont être diffusés gratuitement. Le XV du trèfle veut garder son statut de meilleure équipe du monde et pourrait d'ailleurs retrouver la France en quart de finale.

Symbole de la nation "arc-en-ciel"

Le niveau de confiance est aussi très important en Afrique du Sud. Avec les All Blacks, les Springboks sont les deux équipes à avoir accumulées le plus de trophées. L'Afrique du Sud est d'ailleurs championne du monde en titre. Le rugby représente même le symbole de la "nation arc-en-ciel". Si Nelson Mandela en avait fait un instrument de réconciliation, avec la première victoire du pays en Coupe du monde en 1995, l’équipe des Springboks a mis beaucoup de temps à se transformer. L'effectif est aujourd'hui beaucoup plus représentatif de la diversité du pays.