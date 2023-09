Quiz Coupe du monde de rugby : connaissez-vous les surnoms des équipes ?

La France affronte la Namibie vendredi 21 septembre à 21h, en phase de poules de la Coupe du monde de rugby. Vingt équipes participent à la compétition, et presque toutes ont des surnoms. Certains sont connus, d'autres peuvent sembler plus folkloriques.

Ces "petits noms" sont souvent en lien avec des emblèmes faisant référence à la botanique ou au monde animal. Les connaissez-vous ?

1/10

Comment surnomme-t-on l'équipe d'Angleterre ?

Le XV des Œillets

Le XV de la Rose ✓

Le XV du Coquelicot

La rose rouge est la fleur emblématique de l'Angleterre. Elle est apparue à l'issue de la guerre des Deux-Roses où s'opposaient la famille York, dont l'emblème est une rose blanche, et la famille Lancastre, dont l'emblème est une rose rouge. Henry VII, de la dynastie des Tudor, héritier de la maison Lancastre par sa mère, impose la rose rouge lorsqu'il accède au trône. Il crée après son mariage avec Elisabeth d'York la "rose Tudor", rouge à cœur blanc, mais c'est bien une rose 100% rouge qui orne le maillot du XV d'Angleterre.

Un œillet peut être rouge mais n'a pas de lien avec l'équipe d'Angleterre. Le coquelicot est la fleur portée à la boutonnière par les Britanniques lors des commémorations de la Première Guerre mondiale, lors des commémorations du 11-Novembre. D'où le "poppy" qui fleurit parfois sur les maillots des nations britanniques .

2/10

Laquelle de ces affirmations est vraie ?

L’équipe d’Ecosse est surnommé le XV du Charbon

Les joueurs irlandais sont surnommés les Dragons verts

Le XV du Poireau désigne le Pays de Galles ✓

Le poireau sert d'emblème au Pays de Galles. Et qui dit emblème, dit légende : lors d'une bataille au VIIe siècle face aux Saxons, David de Ménevie, devenu saint patron du Pays de Galles, aurait demandé à ses hommes de porter des poireaux (présents dans un champ à proximité) au sommet de leur casque pour se distinguer des envahisseurs. Les Gallois l'emportèrent.

L'équipe d'Irlande est désignée comme le XV du trèfle. Cette plante qui orne les maillots aurait été utilisée par Saint-Patrick, lors de sa mission d'évangélisation du pays. Le trèfle à trois feuilles permettait de symboliser la Trinité. Ce sont les joueurs gallois qui sont surnommés les Dragons rouges. Un surnom qui remonterait à la légende arthurienne quand Merlin eût la vision d’un combat entre un dragon rouge, représentant les Gallois, et un dragon blanc, incarnant les Saxons.

L’Ecosse a choisi le chardon, et non pas le charbon, comme emblème et cela remonterait au XIIIe siècle. Selon la légende, des Vikings s'approchaient de nuit d'une place forte écossaise qu'ils voulaient conquérir. Mais l’un d’entre eux a marché sur la plante épineuse et n'a pu s’empêcher de crier. Un hurlement qui a alerté les soldats écossais qui ont pu repousser les envahisseurs.

3/10

L’Italie va affronter la Namibie en phase de poule de cette Coupe du monde, le match va donc opposer…

les Azzuri aux Welwitschias ✓

les Azzuri aux Makis

les Rossoneri aux Cranes

Comme pour le football, l’équipe d’Italie est la Squadra Azzurra en raison de son maillot bleu, d’où l'adjectif Azzuri qui en découle. La Welwitschia est une fierté de la Namibie. Présente uniquement dans ce pays d'Afrique et au sud de l’Angola, cette plante dont les feuilles peuvent atteindre les 4 mètres de long peut survivre dans un environnement désertique et peut vivre jusqu’à 2 000 ans. Petite curiosité : pas de welwitschias sur le maillot des Namibiens, mais un pygargue vocifère, ou aigle pêcheur d'Afrique, sans doute plus facile à dessiner.

Les Makis sont les joueurs du Madagascar (et une variété de lémuriens endémiques de l'île). Les Cranes ("grues" en anglais) désignent ceux d’Ouganda. Et l'adjectif Rossoneri est utilisé pour désigner les joueurs de footballl du Milan AC.

4/10

Laquelle de ces équipes n’est pas présente à la Coupe du monde 2023 ?

Os Lobos

Les Crocos ✓

Les Lelos

Os Lobos (Les Loups) ont été choisi par le Portugal, qualifié pour cette Coupe du monde. Un surnom en référence aux centaines de loups ibériques encore présents dans le nord du pays. L’autre équipe de rugby de la péninsule, l’Espagne, est appelée le XV du Lion mais n'est pas qualifiée.

Le nom Lelo, désigne l'équipe de Géorgie, qualifiée. Il vient d’un sport traditionnel dans ce pays du Caucase : le "lélo bourti". Il est toujours pratiqué dans certaines régions de Géorgie. Ce sport millénaire ressemble à la soule, un jeu considéré comme un ancêtre du rugby. Le mot lélo est également utilisé en Géorgie pour désigner un essai.

Le surnom Crocos n’existe pas vraiment mais, en revanche, les Pukpupks ("les Crocodiles") sont les joueurs de l’équipe de Papouasie Nouvelle-Guinée. Ils n'ont jamais décroché leur qualification pour la Coupe du monde.

5/10

Comment sont appelés les joueurs roumains ?

Les Ours

Les Draculas

Les Chênes ✓

Les Stejarii en roumain, c’est-à-dire les Chênes, désignent les joueurs roumains et une feuille de chêne orne leurs maillots. Ces arbres sont très présents dans les forêts du pays et dans l'imaginaire national. Le personnage de Dracula, lui n'a pas grand chose à voir avec le rugby, et il est inspiré d'un personage réel, Vladislav III, un prince de Valachie du 15e siècle, surnommé '"Dracul". Et si les ours sont aussi très nombreux dans les Carpates, il s'agit du surnom des joueurs de l’équipe de Russie.

6/10