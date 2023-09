Coupe du monde de rugby : à quelle heure et sur quelles chaînes suivre le Mondial 2023 ?

Le monde de l'ovalie se donne rendez-vous en France, du 8 septembre au 28 octobre, pour vivre sa grand-messe.

Pour la première fois de son histoire, la France accueille la Coupe du monde de rugby en intégralité sur son territoire. A compter du vendredi 8 septembre, et le match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande, le ballon oval va vivre un sommet jusqu'au 28 octobre, date de la finale de la 10e édition de cette compétition.

Où, quand et comment voir les rencontres ? Voici ce qu'il vous faut pour connaître l'agenda complet des 48 rencontres au programme de la Coupe du monde de rugby. Suivez le guide et téléchargez le calendrier de tous les groupes, tous les matchs.



Le programme de la phase de groupes

Vendredi 8 septembre

21h15 à Saint-Denis (TF1) : France - Nouvelle-zélande (Groupe A)



Samedi 9 septembre

13 heures à Saint-Etienne (M6) : Italie - Namibie (Gr. A)

15h30 à Bordeaux (M6) : Irlande - Roumanie (Gr. B)

18 heures à Saint-Denis (M6) : Australie - Géorgie (Gr. C)

21 heures à Marseille (TF1) : Angleterre - Argentine (Gr. D)



Dimanche 10 septembre

13 heures à Toulouse (France 3) : Japon - Chili (Gr. D)

17h45 à Marseille (France 2) : Afrique du Sud - Ecosse (Gr. B)

21 heures à Bordeaux (TF1) : pays de Galles Fiji (Gr. C)



Jeudi 14 septembre

21 heures à Lille (TF1) : France - Uruguay (Gr. A)



Vendredi 15 septembre

21 heures à Toulouse (TF1) : Nouvelle-Zélande - Namibie (Gr. A)



Samedi 16 septembre

15 heures à Bordeaux (M6) : Samoa - Chili (Gr. D)

17h45 à Nice (M6) : pays de Galles - Portugal (Gr. C)

21 heures à Nantes (TF1) : Irlande -Tonga (Gr. B)



Dimanche 17 septembre

15 heures à Bordeaux (France 2) : Afrique du Sud - Roumanie (Gr. B)

17h45 à St-Etienne (France 2) : Australie - Fidji (Gr. C)

21 heures à Nice (TF1) : Angleterre - Japon (Gr. D)



Mercredi 20 septembre

17h45 à Nice (M6) : Italie - Uruguay (Gr. A)



Jeudi 21 septembre

21 heures à Marseille (France 2) : France - Namibie (Gr. A)



Vendredi 22 septembre

17h45 à St-Etienne (M6) : Argentine - Samoa (Gr. D)



Samedi 23 septembre

14 heures à Toulouse (M6) - Géorgie - Portugal (Gr. C)

17h45 à Lille (M6) : Angleterre - Chili (Gr. D)

21 heures à St-Denis (TF1) : Afrique du Sud - Irlande (Gr. B)



Dimanche 24 septembre

17h45 à Nice (France 2) : Ecosse - Tonga (Gr. B)

21 heures à Lyon (TF1) : pays de Galles - Australie (Gr. C)



Mercredi 27 septembre

17h45 à Lyon (M6) : Uruguay - Namibie (Gr. A)



Jeudi 28 septembre

21 heures à Toulouse (M6) : Japon - Samoa (Gr. D)



Vendredi 29 septembre

21 heures à Lyon (TF1) : Nouvelle-Zélande - Italie (Gr. A)



Samedi 30 septembre

15 heures à Nantes (M6) : Argentine - Chili (Gr. D)

17h45 à Bordeaux (M6) : Fidji - Géorgie (Gr. C)

21 heures à Lille (M6) : Ecosse - Roumanie (Gr. B)



Dimanche 1er octobre

21 heures à Marseille (TF1) : Afrique du Sud - Tonga (Gr. B)

17h45 à St-Etienne (France 2) : Australie - Portugal (Gr. C)



Jeudi 5 octobre

21 heures à Lyon (TF1) : Nouvelle-Zélande - Uruguay (Gr. A)



Vendredi 6 octobre

21 heures à Lyon (TF1) : France - Italie (Gr. A)



Samedi 7 octobre

21 heures à St-Denis (TF1) : Irlande - Ecosse (Gr. B)



Dimanche 8 octobre

13 heures à Nantes (M6) : Japon - Argentine (Gr. D)

17h45 à Lille (M6) : Tonga - Roumanie (Gr. B)

21 heures à Toulouse (M6) : Fidji - Portugal (Gr. C)

Le programme des matchs à élimination directe

. QUARTS DE FINALE

(TF1 dispose des choix 1 et 2, M6 du choix 3, France 2 du choix 4)



Samedi 14 octobre

17 heures à Marseille : quart de finale 1 entre 1C - 2D (comprendre le 1er du groupe C et le 2e du groupe D)

21 heures à Saint-Denis : quart de finale 2 entre 1B - 2A



Dimanche 15 octobre

17 heures à Marseille : quart de finale 3 entre 1D - 2C

21 heures à Saint-Denis : quart de finale 4 entre 1A - 2B



. DEMI-FINALES



Vendredi 20 octobre

21 heures à Saint-Denis (TF1) demi-finale 1 entre vainqueur quart de finale 1 - vainqueur quart de finale 2

Samedi 21 octobre

21 heures à Saint-Denis (TF1) demi-finale 2 entre vainqueur quart de finale 3 - vainqueur quart de finale 4



. MATCH POUR LA 3e PLACE



Vendredi 27 octobre

21 heures à Saint-Denis (TF1) : perdant demi-finale 1 - perdant demi-finale 2



. FINALE



Samedi 28 Octobre

21 heures à Saint-Denis (TF1) : vainqueur demi-finale 1 - vainqueur demi-finale 2