REPORTAGE. "C'est incroyable les idées qu'il peut trouver" : ChatGPT suscite autant d'enthousiasme que de questions dans les entreprises

Rédiger des documents, organiser un emploi du temps ou même parfois prendre des décisions : uitiliser l'intelligence artificielle pose beaucoup de questions au sein des entreprises.

L'intelligence artificielle va-t-elle changer notre façon de travailler au bureau ou à l'usine ? Rédiger des documents, organiser un emploi du temps ou même parfois prendre des décisions : ces nouveaux outils suscitent autant d'enthousiasme que de questions au sein des entreprises.

>> ChatGPT : une révolution au détriment de nos données personnelles ?

Depuis un an, Emmanuel Bricard s'est lancé dans la création d'un réseau social, axé sur la santé mentale. Et dans ce long travail de codage, de design et de comptabilité, l’entrepreneur de 42 ans s’aide de ChatGPT, notamment pour rédiger de courts articles scientifiques, accessibles à tous."Fais-moi la synthèse d'une étude d'Harvard sur un ton familier, que tout le monde peut comprendre", écrit-il directement à l'intelligence artificielle. Et la réponse ne se fait pas attendre : "Donc, là, il est en train de générer la réponse. C'est simple : on passait deux heures par article avant quand on les faisait complètement manuellement, maintenant, il faut 20 secondes !", souligne-t-il.

Emmanuel Bricard l'avoue : il utilise aussi l'IA pour faire la communication de son entreprise, créer des posts sur les réseaux sociaux et organiser son emploi du temps, chaque début de semaine. Un gain d'efficacité qui a également séduit Sofiane Coly, avocat en droit du travail. "Quand j'ai besoin de parler de restructuration pour motifs économiques d'une entreprise ou de harcèlement, je vais parler avec ChatGPT. Je vais lui exposer mon problème et on va échanger pour trouver des solutions ensemble. C'est incroyable les idées qu'il peut trouver. On n'aurait pas réussi à les trouver tout seul honnêtement", assure-t-il.

Un assistant performant

Comme eux, Ghislain de Pierrefeu, en charge de l'intelligence artificielle au sein du cabinet de conseil Wavestone, estime que ChatGPT, notamment, et l'IA, en général, vont permettre d'importants gains de productivité particulièrement dans le secteur du marketing. "Il y a un coût très significatif qui est lié à la production de contenus, ces équipes marketing qui conçoivent des messages, des images pour donner envie aux clients d'acheter un produit. Mais ces coûts si on peut les diviser en deux, ce qui est l'espoir de certains, ce sont des gains énormes", analyse-t-il.

"On se débarrasse de tâches qui prennent beaucoup de temps et qui n'ont pas beaucoup de valeur, pour utiliser et générer de la valeur sur d'autres thématiques" Ghislain de Pierrefeu à franceinfo

"On n'est pas à l'abri de voir des personnes utiliser des données"

Pour l’instant, tous les utilisateurs interrogés le disent : on ne pas peut entièrement faire confiance à la machine et il faut toujours une relecture pour vérifier les informations. Mais une étude de la banque américaine Goldman Sachs évalue à 300 millions le nombre d’emplois menacés par l’intelligence artificielle.

"Il est très fort pour tout ce qui est le résumé, le compte-rendu. Je peux lui trouver des synonymes et lui va m'en proposer, détaille Sophie Royère. Cette traductrice, expérimente depuis quelques semaines l'outil, redoute d'être mise rapidement sur la touche. On pourrait penser que le travail des traducteurs va muter, voire disparaître. En fait, je me dis à un moment même ces outils-là vont être aussi bons que le meilleur des traducteurs." Et selon OpenAI, la maison-mère de chatGPT, le métier de traducteur est en effet l'un des plus menacés par ce genre de logiciel, comme les mathématiciens, les comptables ou encore les journalistes.

L'autre crainte au sein des entreprises, ce sont les fuites de données lorsqu'on a recours à ces intelligences artificielles. Martin Bossié, directeur des systèmes d’information d'Exco Nexiom, un groupe d'expertise comptable, indique que 20% de ses collaborateurs ont déjà expérimenté ChatGPT et il les a mis en garde.

"Lorsqu'ils transmettent une donnée sur ChatGPT, elle peut être lue par n'importe qui d'autre." Martin Bossié à franceinfo



"Il faut donc veiller à anonymiser complètement les données sur lesquelles on peut transmettre et solliciter l'intelligence artificielle. On n'est pas à l'abri de voir des personnes de l'extérieur et éventuellement malveillantes les utiliser pour nous nuire demain", estime-t-il.



Parfois, il vaut mieux même s'abstenir, insiste Benoit Serre, directeur des ressources humaines de l'Oréal et membre de l'association nationale des DRH. Il a ainsi comparé des lettres de motivation générées par Chat GPT avec des vraies : "J'ai trouvé qu'elles étaient extrêmement désincarnées, très mécaniques, qu'elles n'étaient pas convaincantes du tout. Une entreprise qui pense que ChatGPT remplacera tout ou partie les effectifs se trompe lourdement." Il n'est donc pas encore sûr que cette intelligence artificielle devienne tout de suite votre unique collègue de bureau.