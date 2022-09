Education : à Cotignac, les 30 minutes quotidiennes de sport plutôt bien accueillies par les élèves et les enseignants

Du lundi au dimanche à 8h14 et 15h24

Le choix de franceinfo La rédaction de franceinfo Du lundi au dimanche à 8h14 et 15h24

C'est une des nouveautés de la rentrée dans les écoles élémentaires : les élèves font chaque jour une demi-heure d’activités physiques. Une mesure qui vise à faire bouger les enfants en dehors de la récréation et des cours de sport. L'objectif est de lutter contre la sédentarité, avec des pratiques ludiques.

À l'école primaire de Cotignac, une petite commune de l'arrière-pays varois, où franceinfo s'est rendue, à la fin de la récréation tous les élèves regagnent leur classe. Sauf les CM1-CM2 : pour eux c'est parti pour 30 minutes de sport. Leur professeur, Patrice Berne, les organise en deux groupes : balle au prisonnier d'un côté, corde à sauter de l'autre. Les enfants sont ravis : "Je trouve que c'est bien parce que le sport, c'est important, affirme un élève. C'est dynamique et ça fait travailler les muscles. Donc moi, je trouve ça bien." Un de ses camarades ajoute même : "Faire 30 minutes pour moi, ce n'est pas assez parce qu'après, je ne suis pas encore épuisé !"

Chaque jour, les exercices changent. C'est varié, au bon vouloir de l'enseignant. En fait, il n'y a pas de cadre précis. Mais ce n'est pas vraiment un problème pour Patrice Berne : "Cela ne demande pas énormément de temps pour mettre en place l'activité. On réfléchit un petit peu en amont. On a pas mal de documents du ministère, en matière d'accompagnement, dans lesquels on puise des séances. Cela coule tout seul ! Ça permet de remobiliser les enfants sur un autre enseignement par la suite en faisant une pause, ou alors sur le temps méridien, c'est à dire à la pause de midi."

"Intéressant, mais..."

Sa collègue Athéna Mazué est un peu plus sceptique. Ces séances ne sont pas faciles à caser, estime-t-elle, dans un emploi du temps déjà bien chargé : "Je trouve que c'est intéressant. Après, il faut forcément prendre sur une autre matière. Lesquelles ? C'est du temps qu'on ne passe pas à faire autre chose."

"Il y a des bienfaits, c'est certain, mais il faut l'organiser de manière adéquate pour pas que ça n'empiète pas sur les savoirs fondamentaux." Athéna Mazué, enseignante à Cotignac à franceinfo

Pour mettre en œuvre ce dispositif, les conseillers pédagogiques font le tour des écoles, à l'image de Bruno van Hierde : "Ces 30 minutes, c'est un moyen pour les enfants de bouger parce que c'est un enjeu national fort par rapport aux capacités pulmonaires, par rapport à la prise de poids des enfants. C'est essentiel pour la santé. Donc il faut dialoguer pour expliquer, mettre en œuvre avec eux. Et là, ça fonctionne."

Et convaincre les enseignants que cette mesure n'est pas un gadget, mais bien un outil au service du bien être des enfants.