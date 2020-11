Terrorisme : Gérald Darmanin veut que les expulsables soient…expulsés

Quinta lettera dell'alfabeto italiano e seconda delle vocali, derivante dalla E greca, e questa a sua volta da un segno fenicio, che valeva h. Può avere il valore di vocale anteriore semiaperta, come in affètto, sèlla, pèsca, o quello di vocale anteriore semichiusa come in télo, céra, véggo . La giustificazione storica di questa differenza si limita alle parole che dall'italiano sono collegate al latino attraverso una tradizione ininterrotta, cioè a una minoranza. Nel resto dei casi si tratta di una giustificazione di fatto che può continuare a fondarsi sulla pronuncia fiorentina, non è detto però per quanto tempo ancora. Venendo meno il valore canonico del fiorentino, nessun altro criterio potrebbe sostituirvisi, e in questo caso la differenza fonetica potrebbe perdurare in forma caotica, senza essere più consapevolmente osservata, e, alla fine, addirittura più percepita.

undefined