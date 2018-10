Le brief politique. Pierre Moscovici ne sera pas tête de liste PS aux européennes

Pierre Moscovici, au Luxembourg, le 1er octobre 2018. (JOHN THYS / AFP)

Affranchi, Pierre Moscovici, le commissaire européen ne sera pas tête de liste PS aux européennes, et pour le reste, "n'exclut rien". Il est "libre", Pierre Moscovici, depuis qu'il a jeté l'éponge dans les colonnes du Monde, maltraité par ses petits camarades depuis six mois. Et il ne sera pas candidat : le PS éparpillé façon puzzle, en somme, à huit mois des européennes. Emmanuel Maurel et ses amis de l'aile gauche bouclent leurs bagages direction Mélenchon et lui, il prend le large... Alors, promis, il "ne prépare rien" et "ne magouille pas pour monter une liste concurrente", mais "n'exclut rien" non plus. Y compris un rapprochement d'En marche : "S'ils me donnent de bonnes raisons, pourquoi pas", nous lâche Moscovici, pas tendre avec les socialistes. "Mesquins", "suicidaires", ils perdent sur tous les plans.

La note du brief

La note du jour est un carton rouge brandi par les syndicats enseignants sous le nez de Charline Avenel, probable future rectrice de l'académie de Versailles, et ex-camarade de promo d'Emmanuel Macron. Si elle peut briguer ce poste prestigieux à la tête de la plus grande académie de France, c'est grâce à une modification des règles de nomination, actée avant-hier en conseil des ministres. Le SNES-FSU Versailles dénonce un "petit arrangement entre amis". Que nenni, rétorque le ministère : "L'actuelle secrétaire générale de Sciences Po Paris a 15 ans d'ancienneté dans l'Education nationale." "Elle a toute légitimité" et le projet de décret remonte, paraît-il, "à avril dernier".