INFO FRANCEINFO. Le gouvernement s'engage à augmenter de 4,5 millions d'euros par an la subvention de la SNSM

Des sauveteurs de la SNSM lors d'un entraînement à Saint-Nazaire, le 28 juin 2019. (SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP)

Le gouvernement s'engage à augmenter de 4,5 millions d'euros par an la subvention de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), a annoncé à franceinfo l'entourage du président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand. Le gouvernement va formuler cet engagement lundi 21 octobre dans la soirée lors des débats sur le budget à l'Assemblée nationale.

Il s'agit en fait de rattraper un gros "raté" fiscal. La surtaxation des yachts de luxe adoptée en 2017 était censée rapporter jusqu'à 10 millions d'euros pour la SNSM, selon Richard Ferrand, député du Finistère et à l'époque président du groupe La République en marche à l'Assemblée. Sauf que la taxe a rapporté pour 2019 seulement 288 000 euros...

Le président de l'Assemblée nationale assure donc avoir obtenu cet engagement de la part du gouvernement, pour corriger ce qu'il qualifie lui-même de "plantage" : 4,5 millions supplémentaires par an pour les sauveteurs en mer. L'association, qui fonctionne à 80% grâce aux dons privés, recevait jusqu'à présent six millions d'euros par an.