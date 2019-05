Européennes : Marine le Pen se paie Laurent Wauquiez

Les chefs de partis et candidats aux élections européennes sur le plateau de France 2, le 22 mai 2019. (LIONEL BONAVENTURE / AFP)

C'était un débat avec un drôle de mélange entre têtes de listes et chef de partis, dont Laurent Wauquiez et Marine Le Pen. "Vous m’avez l’air encore agressive ce soir. Rassurez-moi, vous n’êtes pas dans ce tempérament du second tour de la présidentielle ?" lui a lancé le Président des Républicains. Réponse du tac-au-tac de la patronne du Rassemblement National : "Vous savez quoi, monsieur Wauquiez ? J’espère que vous aurez un jour la possibilité de faire un débat au second tour de la présidentielle !"

La chouette de François Bayrou

Comme chaque participant, le Président du Modem est venu avec un objet : la sculpture d’une chouette, "l’oiseau de la sagesse, l’oiseau d’Athéna", mais aussi "une espèce en danger". L’oiseau en danger, il fallait le faire ! On ne sait pas si Nathalie Loiseau, la candidate macroniste, a trouvé ça chouette.

Le renoncement du jour

Celui de Renaud Camus, chantre du grand remplacement. L'écrivain d'extrême-droite "n'assume plus" sa liste après la diffusion d'une photo de sa numéro 2. On la voit dessiner une croix gammée dans le sable. Renaud Camus explique qu'il ne peut plus modifier ni retirer sa liste, il préfère donc la torpiller.

Steve Bannon et le CSA

Mauvaise nouvelle pour le Rassemblement national : les déclarations de l'ancien stratège de Donald Trump doivent être décomptées en tant que soutien à la liste Bardella. Décision hier du CSA.

Les chiffres du jour

14 : le nombre de têtes de liste participant au grand oral de France Info ce jeudi matin

15 : le nombre de minutes sur scène

104 : le nom du studio où se déroule l'évènement à la Maison de la Radio.