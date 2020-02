Deux députés veulent modifier la Constitution au nom de l'écologie

Matthieu Orphelin (à gauche) et Sacha Houlié (debout) à l'Assemblée nationale le 7 mai 2019 (CHRISTOPHE MORIN / MAXPPP)

L’ex-marcheur et très écologiste Matthieu Orphelin et le député macroniste Sacha Houlié vont proposer, juste après les municipales, d’inscrire la défense de l’environnement dans la Constitution mais de manière beaucoup plus ambitieuse que le projet présenté cet été par le gouvernement. Ils vont proposer d’inscrire à l’article premier de la Constitution la protection de l’environnement, la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité.

"Comme cela, explique Sacha Houlié, un traité, un arrêté ou même une loi qui serait contraire à ces principes seraient retoqués par le Conseil constitutionnel". Le député En Marche voudrait un référendum parce que, dit-il, "au Parlement il y a trop de résistance et ça prend trop de temps".