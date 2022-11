Transition énergétique : le gouvernement va encourager et aider les entreprises à se fournir en énergies renouvelables

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

L’objectif est de pousser les entreprises à signer des contrats d’approvisionnement d’électricité autant que possible auprès des opérateurs de parcs éoliens et solaires, des groupes comme Engie ou de plus petits opérateurs. Chaque année, les entreprises négocient les prix et achètent l’électricité à des cours précis pour l’année suivante ou des échéances plus longues. Or, avec les tensions géopolitiques, les tarifs des contrats s’envolent, plaçant tous les acteurs dans des situations très compliquées, voire dangereuses.

Le but n°1 est de lever tout risque dans les relations entre le fournisseur et le client. Avec ce nouveau mécanisme, l’État garantit aux producteurs d’énergie renouvelable d’être payés, même si l’entreprise cliente rencontre des difficultés ou fait faillite. C’est à la fois un mécanisme de sécurité et d’ajustement. La puissance publique interviendra en dernier ressort s’il y a problème.

"PPA"

Concrètement : ce fonds de garanti mis en place par l’État sera doté d’une enveloppe initiale d’environ 70 millions d’euros et piloté par Bpifrance, la Banque publique d’investissement. Il s’agit de contrats de long terme qui courent sur 15 à 25 ans. Baptisés PPA (Power Purchase Agreements), ces contrats sont peu répandus aujourd’hui en France par rapport à d’autres pays européens comme l’Espagne. Leur avantage est double : d’abord accompagner le développement des énergies renouvelables, ensuite sécuriser les acteurs, de l’amont à l’aval, en permettant aux industriels de s’approvisionner en électricité décarbonnée à un prix prévisible.

Le dispositif doit être actionné dès l’année prochaine pour permettre dans un premier temps de prendre en garantie des contrats représentant jusqu’à 500 mégawatts de puissance cumulée, soit l'équivalent à la consommation d’une ville comme Bordeaux. Et s’il fonctionne bien, ce mécanisme pourra être développé et amplifié les années suivantes.