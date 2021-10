Reprise : vers un taux de chômage au plus bas depuis 13 ans ?

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

Le taux de 8% de chômage est généralement présenté comme un seuil à surveiller. Nous sommes encore très loin du plein emploi mais c’est un curseur important. Que dit concrètement l’Insee dans sa dernière note de conjoncture publiée mercredi 6 octobre ? Tout simplement que l’onde de choc de la pandémie est en train de diminuer sérieusement. Pour l’ensemble du troisième trimestre (de juillet à septembre), le taux de chômage passerait à 7,6%, bien moins élevé qu’il y a deux ans avant la crise, mais surtout au plus bas depuis treize ans. Du jamais vu depuis 2008, avant la grande crise financière internationale déclenchée notamment par la faillite de la banque américaine Lehman Brothers.

Pourquoi une telle baisse ?

L’Insee invoque le fort rebond de l’emploi salarié, c'est-à-dire les postes créés par les entreprises du secteur privé. Le chômage avait déjà tendance à baisser jusqu’à ce que le Covid-19 ne paralyse l’activité. Ce même chômage est en train de retrouver son rythme de repli d’avant la pandémie. Selon l’Insee, 500 000 créations nettes d’emplois salariés succèderaient aux 300 000 destructions enregistrées l’année dernière. Les créations d’emplois repassent au-dessus des destructions surtout dans le secteur tertiaire marchand. Les entreprises réembauchent notamment dans les commerces, les loisirs et la restauration, même si ce dernier secteur connaît encore de gros problèmes de recrutement.

La production industrielle de la France a augmenté d’un peu plus de 1% en août, contribuant très probablement à cette embellie sur le front de l’emploi. Mais il ne fait aucun doute non plus que les mesures de relance et de soutien à l'économie initiées par le gouvernement ont aidé. La vraie question est donc de savoir si des emplois créés dans le privé à coup d’argent public (qui creuse la dette) sont durables dans le temps. Il y a donc du mieux sur le terrain de l’emploi, mais attention aux interprétations hâtives.