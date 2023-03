La réforme des retraites permettra-t-elle (vraiment) de faire les économies attendues ? écouter (4min)

La réforme des retraites va-t-elle rapporter autant que prévu et permettre de faire les économies attendues par le gouvernement ? La question de l’équilibre du système se pose de plus en plus au fur et à mesure des débats parlementaires.

Après un premier passage très difficile en première lecture à l’Assemblée nationale, le texte est désormais entre les mains des sénateurs. Au fur et à mesure que les débats avancent, les économies se réduisent comme peau de chagrin. >> DIRECT. Réforme des retraites : la mobilisation de mardi "ne change pas le caractère nécessaire" du texte, assure Olivier Dussopt À tel point que la commission des Affaires sociales du Sénat chiffre à 600 millions d’euros le déficit du système à l’horizon 2030. On est donc très loin de l'équilibre attendu et on se retrouve même avec un trou financier, certes limité. L’exécutif attend pourtant de la réforme un régime excédentaire légèrement supérieur à quatre milliards d'euros à la fin de la décennie. Des concessions coûteuses et une facture qui pourrait encore s'alourdir Différentes mesures sociales ont été décidées, généralement des concessions gouvernementales pour apaiser les débats, mais celles-ci ont un coût. Par exemple : la revalorisation des petites pensions, le maintien du départ à 62 ans pour les personnes présentant des handicaps ou en invalidité, le renforcement du dispositif carrière longue… Et la liste n'est pas exhaustive. Cela représenterait un total de dépenses supplémentaires de l’ordre de six milliards d’euros. >> Réforme des retraites : le Sénat a approuvé l'article 2 qui impose un index seniors aux entreprises de plus de 300 salariés Les sénateurs, pour la plupart très critiques à l’égard de la réforme, pourraient alourdir encore la facture avec de nouvelles mesures comme une surcote de pension de 5% pour les mères de famille. On évoque un coût supplémentaire de 300 millions d’euros pour cette seule mesure. Autre proposition sénatoriale : un CDI senior, un contrat à durée indéterminée exonéré de cotisations familiales pour convaincre les entreprises d’embaucher les plus de 60 ans. Cette seule mesure, estimée à environ 800 millions d’euros, est vue d’un mauvais œil par le gouvernement. Dès lors, la réforme apparaît comme vidée de son efficacité. En reportant de 62 à 64 ans l’âge de départ légal à la retraite et en accélérant l’augmentation de la durée de cotisation, le gouvernement entendait initialement combler les 13 milliards et demi d’euros de déficit prévu en 2030. La réforme était même censée dégager un excédent de quelque quatre milliards. Visiblement, tout cela a déjà fait "pschitt".