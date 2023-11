L’Europe veut mieux protéger les personnes qui voyagent au sein de l’Union

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 6h36 et 10h36

Le trafic aérien est reparti de plus belle après la pandémie, et la crise Covid a entraîné quelques dysfonctionnements dans l’assistance et les garanties offertes. Il y avait un peu de ménage à faire dans les procédures de protection du consommateur, qu’il soit touriste ou voyageur d’affaires. Chaque année en Europe, treize milliards de passagers utilisent les transports, tous modes confondus. Les prévisions parlent de vingt milliards par an en 2050.

De manière générale, les futures règles créeront de nouveaux droits et en renforceront d’autres. Cela va des délais de remboursement, en cas de report ou d’annulations de voyages, à la limitation des acomptes, en passant par des règles plus claires pour les réservations en ligne. Mais il y a autant de litiges possibles que de voyageurs. Dès lors, la Commission européenne peut-elle prendre en compte toutes les situations ? Bruxelles s’est penchée sur les principaux cas.

Les réservations via un tour opérateur

Prenons le cas des voyageurs à forfaits, celles et ceux qui réservent des trajets combinés sur un seul contrat passé avec un tour-opérateur. Dans ce cas précis, la Commission européenne veut poser une limite de 25% du prix total des acomptes versés lors des réservations. Et puis une clarification des droits des voyageurs qui réservent leurs billets via des intermédiaires comme Booking ou Opodo.com. Donc terminé les multiples intermédiaires et compagnies aériennes qui se renvoient la balle et laissent les voyageurs en bout de piste quand il s’agit de les dédommager.

Ces obligations de résultat demandées à tous les acteurs de la chaîne du voyage sont les bienvenues pour les clients. Bruxelles voudrait voir ces mesures appliquées dès l’été 2024, mais les propositions de la Commission européenne doivent auparavant être validées sur le plan politique par le Conseil et le Parlement européens ce qui prend toujours un certain temps.