Investissement socialement responsable : les industries liées au pétrole, au gaz et au tabac vont être exclues du label

Ce label "Investissement socialement responsable" (ISR) était accusé par de nombreuses associations d’être trop indulgent à l’égard des entreprises du secteur des énergies fossiles. Une nouvelle version sera lancée en mars prochain.

C’est une petite bombe dans le secteur de l’énergie et des investisseurs car la nouvelle version de ce label "Investissement socialement responsable" (ISR) exclura notamment TotalEnergies. Concrètement, les fonds d’investissement qui soutiendront les entreprises présentant un projet dans les hydrocarbures, comme le pétrole ou le gaz, ne pourront plus prétendre au label dès mars 2024. La nouvelle version ira même jusqu'à l’exclusion des entreprises du secteur du tabac et celles qui ont leur siège dans des pays fiscalement non coopératifs.

Le réaménagement de ce label était à l’œuvre depuis plusieurs mois. Jusqu'à cet été, les lobbies industriels ont tout fait pour éviter l'obstacle mais le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a tranché, à la plus grande satisfaction des différentes associations de défense de l'environnement.

Retrouver de la crédibilité

Ce label a été mis en place par le ministère de l’Économie et des Finances en 2016. C’est la principale reconnaissance, un tampon en quelque sorte, pour être certain de placer son épargne dans les fonds d’investissement censés être favorables à l’environnement, respectant des critères sociaux et de bonne gouvernance. Quelque 1 200 fonds de ce type sont à ce jour reconnus mais le label avait perdu de sa crédibilité, accusé par de nombreuses associations d’être trop indulgent à l’égard des entreprises du secteur des énergies fossiles.

Sur les 1 200 fonds labélisés ISR, on estime à 170 ceux qui ont TotalEnergies dans leur portefeuille, l’équivalent de 770 milliards d’euros de placements. Les Français qui veulent investir ou placer leur épargne dans la transition écologique pourront, à partir de mars 2024, prendre en compte ce nouvel indicateur pour réorienter leur argent. Quant aux entreprises, elles y voient un frein car la transition énergétique demande de lourds investissements. Le ministère de l’Économie vient de lancer un pavé dans la mare : fini le temps du financement facile de la transition écologique. Ce financement sera éthique ou ne sera pas. Aux industriels de se réinventer.