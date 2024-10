Immobilier : la forte augmentation des demandes de location de meublés illustre les tensions du marché

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 6h36 et 10h52

Le marché de la location immobilière est très tendu. La location d’appartements meublés en est la parfaite illustration. La demande s’envole et les durées de location augmentent. Du jamais vu sur ce type de biens, selon le baromètre que publie le réseau Lodgis en ce mois d'octobre.

Le meublé est normalement synonyme d’un bail de courte durée et aussi de fortes rotations des locataires. En ce moment, il y a embouteillage, que ce soit pour des appartements étudiants, des locations faites par des entreprises, la demande sur le meublé a progressé de 18% en 2024. La durée de location de ces appartements s’allonge pour atteindre neuf mois en moyenne au troisième trimestre, soit 6% de plus par rapport à la même période en 2023. On est autour de huit mois de location en moyenne à Paris, et en région, on frise les un an.

Des difficultés accrues pour trouver des locations

Les biens à la location s’arrachent, preuve en est, ils sont souvent loués dans les heures suivant la parution des annonces. C’est devenu un tel parcours du combattant de trouver un logement qui correspond mieux à ses critères, que du coup, on ne bouge pas et on reste plus longtemps que prévu dans l’appartement loué.

Comme le marché de la vente souffre encore beaucoup, que l’on manque de logements neufs à acheter, que les acquéreurs potentiels ont encore beaucoup de mal à accéder à la propriété, les difficultés se répercutent sur la location. Ceux, qui, en bout de chaîne, sont coincés, se tournent vers les meublés. Selon les professionnels, les profils des locataires de meublés ont changé. Si on retrouve toujours beaucoup d’étudiants, il y a moins de personnels salariés étrangers, et plus de couples, ou même de familles qui se tournent vers ces biens, faute de trouver un autre toit.

Les prix augmentent, eux, en moyenne de 3% par rapport à la même période en 2023, selon le baromètre. Dans certaines villes comme Paris, l’encadrement des loyers assure une modération, mais sinon, la hausse des demandes dope les prix. Aujourd’hui, pour la location en meublés, les propriétaires bénéficient de dispositifs fiscaux, mais le projet de budget, actuellement à l’étude, entend réduire ces avantages. Le risque, selon les professionnels, c’est que les propriétaires retirent leur bien de la location meublé, car ce sera moins intéressant pour eux. Ce qui pourrait gripper encore un peu plus le marché.